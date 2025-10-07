NBA／狀元「旗哥」繳全能數據 球評讚：能做所有事

18歲的獨行俠隊話題新人佛雷格（Cooper Flagg），今天熱身賽處女秀面對衛冕軍雷霆隊打出今年選秀會「狀元」身手，先發上陣的他第一節得分雖掛蛋，但接續有籃板、有助攻，最終繳出10分、6籃板、3助攻和1阻攻表現，助隊以106：89擊敗雷霆，讓球評讚不絕口。

「這是他為何受到那麼多尊重，他能做所有事情。」擔任轉播球評的德州基督教大學（Texas Christian University）總教練狄克森（Jamie Dixon）說。

佛雷格的10分集中在第二節最後5分鐘，得分內容除了突破上籃，還有3投2中的三分球和2罰俱中的罰球。他和其他先發都下半場就全部休息，交由板凳球員來完成後兩節內容。

佛雷格形容熱身賽初體驗是「不可思議的經驗」，他相信球隊的進攻，也對自己出手有信心，「比賽就是慢了下來。」

佛雷格不是獨行俠唯一的選秀會「狀元」，禁區大將戴維斯（Anthony Davis）2012年也是以狀元身分加入職業賽場，他談到18歲的超級新星時說：「對他來說，他來到一支實力雄厚的球隊。我們有很多經驗豐富的天才球員，他不用像一般狀元要做那麼多事情。我們仍會要他扮演佛雷格的角色，但他的壓力不會像一般進入聯盟最差球隊的狀元那麼大。」