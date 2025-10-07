快訊

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

NBA／狀元「旗哥」繳全能數據 球評讚：能做所有事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
選秀狀元佛雷格熱身賽初登板有好表現。 路透
選秀狀元佛雷格熱身賽初登板有好表現。 路透

18歲的獨行俠隊話題新人佛雷格（Cooper Flagg），今天熱身賽處女秀面對衛冕軍雷霆隊打出今年選秀會「狀元」身手，先發上陣的他第一節得分雖掛蛋，但接續有籃板、有助攻，最終繳出10分、6籃板、3助攻和1阻攻表現，助隊以106：89擊敗雷霆，讓球評讚不絕口。

「這是他為何受到那麼多尊重，他能做所有事情。」擔任轉播球評的德州基督教大學（Texas Christian University）總教練狄克森（Jamie Dixon）說。

佛雷格的10分集中在第二節最後5分鐘，得分內容除了突破上籃，還有3投2中的三分球和2罰俱中的罰球。他和其他先發都下半場就全部休息，交由板凳球員來完成後兩節內容。

佛雷格形容熱身賽初體驗是「不可思議的經驗」，他相信球隊的進攻，也對自己出手有信心，「比賽就是慢了下來。」

佛雷格不是獨行俠唯一的選秀會「狀元」，禁區大將戴維斯（Anthony Davis）2012年也是以狀元身分加入職業賽場，他談到18歲的超級新星時說：「對他來說，他來到一支實力雄厚的球隊。我們有很多經驗豐富的天才球員，他不用像一般狀元要做那麼多事情。我們仍會要他扮演佛雷格的角色，但他的壓力不會像一般進入聯盟最差球隊的狀元那麼大。」

延伸閱讀

NBA／詹姆斯預告「決定2.0」 湖人主場最終戰門票瞬間暴漲

NBA／雷納德薪資醜聞調查中 席佛：不影響明星賽落腳快艇主場

NBA／上季締造一場沒領冠軍戒紀錄 雷霆新秀又動刀

NBA／詹姆斯要退休了？即將發布「The Decision 2.0」

相關新聞

NBA／詹姆斯要退休了？即將發布「The Decision 2.0」

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）在社群平台發布「The Decision 2.0」，台灣時間10月8日凌晨12點要發布重大消息，不少球迷猜測可能是引退宣言。 詹姆斯首次離開騎士

NBA／狀元「旗哥」繳全能數據 球評讚：能做所有事

18歲的獨行俠隊話題新人佛雷格（Cooper Flagg），今天熱身賽處女秀面對衛冕軍雷霆隊打出今年選秀會「狀元」伸手，...

NBA／艾頓有數據但打法有問題 湖人主帥：那不是我們的防守方式

湖人隊本季簽下狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），雖然熱身賽前2戰進攻表現不佳，但展現不俗的護框能力，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也點評艾頓的表現。 湖人本季有艾頓、海斯（Ja

NBA／詹姆斯預告「決定2.0」 湖人主場最終戰門票瞬間暴漲

退休傳聞不斷的NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在社群貼文，他意味深長地表示將有「第二次決定」。...

NBA／雷納德薪資醜聞調查中 席佛：不影響明星賽落腳快艇主場

快艇隊季前被爆出和當家球星雷納德（Kawhi Leonard）規避NBA薪資上限爭議，NBA主席席佛（Adam Silv...

NBA／上季締造一場沒領冠軍戒紀錄 雷霆新秀又動刀

雷霆隊上個賽季奪下總冠軍，讓潛力新秀托比奇（Nikola Topic）締造一場比賽未打但有資格獲得冠軍戒的特別紀錄，不料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。