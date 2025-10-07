NBA／艾頓有數據但打法有問題 湖人主帥：那不是我們的防守方式

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(右)。 路透
湖人隊本季簽下狀元中鋒艾頓Deandre Ayton），雖然熱身賽前2戰進攻表現不佳，但展現不俗的護框能力，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也點評艾頓的表現。

湖人本季有艾頓、海斯（Jaxson Hayes）和克洛科（Christian Koloko）3位長人，瑞迪克昨天賽後表示，「艾頓和海斯在禁區有很多出色表現，不只是阻攻，他們的護框高度和存在感，都帶來極大影響。」

瑞迪克也點出3名中鋒，都應該更主動壓迫對手。對於艾頓的表現，瑞迪克說，「艾頓在拼搶方面有一些很出色的表現，但擋拆防守時，他待在禁區裡，那不是我們的防守方式。」

湖人熱身賽前2戰都沒有唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James），艾頓首戰18分鐘，2投0中，罰球2中1，進帳1分8籃板1助攻1抄截2火鍋，有4次失誤和2次犯規。第二戰出賽21分鐘，8投3中，罰球2中1，得到7分7籃板2火鍋，有1次失誤。

艾頓 湖人 Deandre Ayton

