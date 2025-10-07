NBA／詹姆斯預告「決定2.0」 湖人主場最終戰門票瞬間暴漲

快訊

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
詹姆斯「決定2.0」影片貼出後，湖人新球季主場最後一戰的門票，價格瞬間飆漲。 路透

退休傳聞不斷的NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在社群貼文，他意味深長地表示將有「決定2.0」。此文貼出後，湖人新球季主場最後一戰的門票，價格瞬間飆漲。

詹姆斯以「所有決定的決定」為題在社群媒體發文，並留下美東時間10月7日下午12時（台灣時間10月8日零時）的時間點。他並未透露任何內容，僅以「第二次決定」（The Second Decision）稱呼。

詹姆斯貼文前，湖人新球季主場最後一戰，也就是2026年4月12日對猶他爵士之戰，最便宜票價僅需82美元。但是根據Vivid Seats售票平台，詹姆斯貼文發布後，單張球票價格暴漲為580美元（約新台幣1萬7600元），雙人票最低則從760美元起跳。

隨著詹姆斯可能迎來生涯最終賽季的揣測四起，比賽票價也跟著水漲船高。不過，詹姆斯上週在美國職籃NBA媒體日，仍對他的退休傳聞保持低調。

今年40歲的詹姆斯，正準備迎接個人在NBA的第23個賽季，也是身披湖人戰袍的第8季。這是詹姆斯與湖人合約的最後一年，他在發文提到「決定中的決定」，外界不禁猜測他傳奇的籃球生涯是否將有重大改變。

