NBA／雷納德薪資醜聞調查中 席佛：不影響明星賽落腳快艇主場

快艇隊季前被爆出和當家球星雷納德（Kawhi Leonard）規避NBA薪資上限爭議，NBA主席席佛（Adam Silver）今天表示，聯盟對於這件事件正在調查中，不會因此將2026年的全明星賽改到他處。

美國體育記者與Podcast主持人托瑞（Pablo Torre）上個月爆料，NBA快艇與球團老闆巴爾默讓雷納德在旗下公司擔任一個掛名職位，沒執行任何工作就可獲得超過NBA合約規定的金額，且高達2800萬美元（約8.6億新台幣），藉此規避NBA薪資上限。

聯盟上月已經啟動調查，如果發現屬實，根據規定，違反薪資上限的球隊將處以嚴厲處罰，包括最高750萬美元的罰款、合約無效，以及沒收未來的選秀權。

不過聯盟選定快艇主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉辦明星賽的決定不受影響，席佛今天表示，沒有考慮移師明星賽城市，他宣告說：「全明星賽的周邊活動籌備完全不受正在進行中的調查所影響。」

明年全明星賽預計啟用全新賽制，由美國隊出戰國際隊，賽事將於明年2月15日登場。

聯盟去年1月就宣布2026年明星賽將在直覺巨蛋舉行，這座場館上個賽季才剛啟用，2028年洛杉磯奧運籃球賽也將在直覺巨蛋舉行。