NBA／上季締造一場沒領冠軍戒紀錄 雷霆新秀又動刀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
Oklahoma City Thunder guard Nikola Topic poses for a photo during the NBA basketball team's media day, Monday, Sept. 29, 2025, in Oklahoma City. (AP Photo/Kyle Phillips) 美國聯合通訊社
Oklahoma City Thunder guard Nikola Topic poses for a photo during the NBA basketball team's media day, Monday, Sept. 29, 2025, in Oklahoma City. (AP Photo/Kyle Phillips) 美國聯合通訊社

雷霆隊上個賽季奪下總冠軍，讓潛力新秀托比奇（Nikola Topic）締造一場比賽未打但有資格獲得冠軍戒的特別紀錄，不料新賽季開打前托比奇身體又有狀況，雷霆表示，托比奇周一進行了睪丸手術（testicular procedure），4到6周後將再進行評估，等於趕不上新球季開幕戰。

身為衛冕軍，雷霆新賽季開幕戰將於台灣時間22日出戰火箭隊。

身高6呎6吋（198公分）的托比奇2024年以首輪第12順位被雷霆選中，上季因左膝十字韌帶撕裂未能上場，但因列名在雷霆的總冠軍賽登錄名單，因此儘管一場比賽都沒出賽，仍有資格獲得一枚冠軍戒指，還以19歲又318天成為NBA史上第3年輕的冠軍成員。

昨天雷霆熱身賽第一戰面對黃蜂隊，托比奇先發上場31分鐘，9投4中攻下10分、7助攻。

雷霆連兩年都出現新秀傷情，今年首輪第15順位選進的長人索柏（Thomas Sorber），上個月訓練時發生右膝前十字韌帶撕裂意外，菜鳥球季確定還沒開始就報銷。

