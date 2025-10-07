NBA／詹姆斯突發「The Decision 2.0」外界猜測可能宣布退休

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）在社群平台發布「The Decision 2.0」，台灣時間10月8日凌晨12點要發布重大消息，不少球迷猜測可能是引退宣言。

詹姆斯首次離開騎士隊前，拍攝「The Decision」影片宣佈轉戰熱火隊，當年引發熱烈迴響。詹姆斯生涯至今累積無數成就，始終未鬆口退休時機，在這個時間點預告有大事發生，讓外界猜測可能要退休了。

據《ESPN》報導，湖人本季最後一次主場對爵士隊的比賽，最低票價為82美元，詹姆斯貼文發佈後，票價飄升至580美元，翻漲約7倍。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）發文指出，詹姆斯與Amazon有合作關係，Amazon的會員日明天開始。如果這不是Amazon的宣傳活動，那也許是詹姆斯暗示 2025-26賽季將會是他在湖人的最後一季，我很難相信他會用這種方式宣布退休。