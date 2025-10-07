聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／詹姆斯突發「The Decision 2.0」外界猜測可能宣布退休
湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）在社群平台發布「The Decision 2.0」，台灣時間10月8日凌晨12點要發布重大消息，不少球迷猜測可能是引退宣言。
詹姆斯首次離開騎士隊前，拍攝「The Decision」影片宣佈轉戰熱火隊，當年引發熱烈迴響。詹姆斯生涯至今累積無數成就，始終未鬆口退休時機，在這個時間點預告有大事發生，讓外界猜測可能要退休了。
據《ESPN》報導，湖人本季最後一次主場對爵士隊的比賽，最低票價為82美元，詹姆斯貼文發佈後，票價飄升至580美元，翻漲約7倍。
《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）發文指出，詹姆斯與Amazon有合作關係，Amazon的會員日明天開始。如果這不是Amazon的宣傳活動，那也許是詹姆斯暗示 2025-26賽季將會是他在湖人的最後一季，我很難相信他會用這種方式宣布退休。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言