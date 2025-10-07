NBA／訓練扭到左腳踝 莫蘭特開幕戰出賽打問號

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）美國時間周日練習時扭到左腳踝，還沒開季就成傷兵，今天出戰活塞隊的比賽無法上陣，狀態將每周進行觀察。

「幸運的是，這還是季前，我們期待他盡快回歸。」灰熊教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）今天賽前說。

莫蘭特成為灰熊先發中的第3位傷兵，中鋒周志豪6月接受左腳踝手術，至少要到11月中才能歸陣；前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）7月進行腳趾手術，球團在訓練營開始前宣布傑克森需要4到6周時間休息，能否趕上月底碰鵜鶘隊的開幕戰也仍未知。

兩度入選全明星賽的莫蘭特，過去兩季合計只打了59場比賽，2024年1月他因關節唇撕裂球季提前報銷，等於因持槍遭禁賽25場後，總共打了9場比賽就結束該賽季。上季莫蘭特也遇傷病問題只出賽50場比賽，不過仍有場均23.2分、7.3助攻表現。