聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／訓練扭到左腳踝 莫蘭特開幕戰出賽打問號
灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）美國時間周日練習時扭到左腳踝，還沒開季就成傷兵，今天出戰活塞隊的比賽無法上陣，狀態將每周進行觀察。
「幸運的是，這還是季前，我們期待他盡快回歸。」灰熊教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）今天賽前說。
莫蘭特成為灰熊先發中的第3位傷兵，中鋒周志豪6月接受左腳踝手術，至少要到11月中才能歸陣；前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）7月進行腳趾手術，球團在訓練營開始前宣布傑克森需要4到6周時間休息，能否趕上月底碰鵜鶘隊的開幕戰也仍未知。
兩度入選全明星賽的莫蘭特，過去兩季合計只打了59場比賽，2024年1月他因關節唇撕裂球季提前報銷，等於因持槍遭禁賽25場後，總共打了9場比賽就結束該賽季。上季莫蘭特也遇傷病問題只出賽50場比賽，不過仍有場均23.2分、7.3助攻表現。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言