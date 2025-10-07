快訊

NBA／訓練扭到左腳踝 莫蘭特開幕戰出賽打問號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特。 美聯社
灰熊隊當家球星莫蘭特Ja Morant）美國時間周日練習時扭到左腳踝，還沒開季就成傷兵，今天出戰活塞隊的比賽無法上陣，狀態將每周進行觀察。

「幸運的是，這還是季前，我們期待他盡快回歸。」灰熊教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）今天賽前說。

莫蘭特成為灰熊先發中的第3位傷兵，中鋒周志豪6月接受左腳踝手術，至少要到11月中才能歸陣；前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）7月進行腳趾手術，球團在訓練營開始前宣布傑克森需要4到6周時間休息，能否趕上月底碰鵜鶘隊的開幕戰也仍未知。

兩度入選全明星賽的莫蘭特，過去兩季合計只打了59場比賽，2024年1月他因關節唇撕裂球季提前報銷，等於因持槍遭禁賽25場後，總共打了9場比賽就結束該賽季。上季莫蘭特也遇傷病問題只出賽50場比賽，不過仍有場均23.2分、7.3助攻表現。

Ja Morant 莫蘭特 灰熊

NBA／詹姆斯突發「The Decision 2.0」外界猜測可能宣布退休

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）在社群平台發布「The Decision 2.0」，台灣時間10月8日凌晨12點要發布重大消息，不少球迷猜測可能是引退宣言。 詹姆斯首次離開騎士

NBA／上季締造一場沒領冠軍戒紀錄 雷霆新秀又動刀

雷霆隊上個賽季奪下總冠軍，讓潛力新秀托比奇（Nikola Topic）締造一場比賽未打但有資格獲得冠軍戒的特別紀錄，不料...

NBA／前水貨狀元怒批布朗尼比高中生還弱 反遭網嗆：你也沒多強

洛杉磯湖人日前在季前熱身賽首戰面對鳳凰城太陽，當家球星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）皆未上場，球隊整體進攻陷入低迷，只能靠里夫斯（Austin Reaves）苦撐

NBA／首次和冠軍老臣霍福特搭檔 柯瑞：彼此默契不言而喻

勇士隊今天熱身賽首戰以111：103擊敗主力缺陣的湖人隊，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）表示，球隊專注在...

NBA／柯瑞寫意開火、穆迪飆分成驚喜！勇士主場輕取殘缺湖人

金州勇士睽違漫長休賽期後終於在主場大通中心（Chase Center）回歸，球隊士氣高昂，在2025年季前熱身賽首戰以111比103擊敗洛杉磯湖人，迎來開門紅。 柯瑞（Stephen Curry

