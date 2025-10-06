NBA／前水貨狀元怒批布朗尼比高中生還弱 反遭網嗆：你也沒多強

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗尼在比賽中防守柯瑞。 路透社
洛杉磯湖人日前在季前熱身賽首戰面對鳳凰城太陽，當家球星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）皆未上場，球隊整體進攻陷入低迷，只能靠里夫斯（Austin Reaves）苦撐火力，最終以81比103落敗。

不過表現最受關注的，莫過於「詹皇之子」布朗尼（Bronny James），他上場24分鐘拿下8分、5籃板、2助攻，但出首12次僅命中1球，這樣的表現也引來前湖人球員布朗（Kwame Brown）在自己的YouTube頻道怒嗆，直言布朗尼「根本不該在這裡」。

「這已經不是他的新秀年了，這是第2年！我們有一堆高中球員都比布朗尼強，他從來不是高中球隊裡最好的球員，也不是大學裡最好的球員。但現在他在季前賽竟然能出手12次！那可是每個人都在爭取表現，沒人會傳球的比賽啊！每個人都在試著展現自我，不是只有你而已。」

布朗更語出驚人地表示，布朗尼的情況充分說明「政治凌駕實力」的現象：「對所有以為只要努力就能獲得公平機會的年輕人來說，看看這件事就知道。大家以前說這是『裙帶關係』，但我覺得這次詹姆斯父子的例子證明了一件事，政治存在於所有地方，籃球也不例外。」

一生背負「水貨狀元」名號的布朗過去也曾效力過湖人。 美聯社
布朗尼自進入NBA以來，一直被貼上「靠爸族」的標籤。外界普遍認為湖人選中他，是為了迎合詹姆斯的意願。布朗尼上季表現平平，也引發不少質疑聲浪；如今邁入新賽季，布朗的猛烈批評再次引爆網路爭議。

當布朗的言論被轉貼至社群平台X後，許多球迷也毫不客氣反嗆他，留言區一片火藥味。

有球迷諷刺道：「當年也有很多高中生比布朗強啊。」另一人補刀：「也有不少高中明星進NBA後變成水貨，就像布朗自己。」

還有人嘲笑：「這種話從布朗嘴裡說出來真有意思。」、「當年喬丹（Michael Jordan）罵他罵到哭不是嗎？」更有網友直嗆：「退役水貨最愛開Podcast。閉嘴吧！」

湖人今天熱身賽第2戰面對勇士，布朗尼再度上場了23分鐘，6投2中得到5分3籃板3助攻，阻攻抄截各1次，但也發生多達5次失誤。兩場比賽布朗尼合計18投3中，顯然還有很大的提升空間。

