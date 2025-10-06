聽新聞
NBA／首次和冠軍老臣霍福特搭檔 柯瑞：彼此默契不言而喻
勇士隊今天熱身賽首戰以111：103擊敗主力缺陣的湖人隊，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）表示，球隊專注在找尋比賽節奏和狀態上，他還提到身體感覺很好，準備好更多上場時間。
柯瑞認為熱身賽的主要功能就是調整好狀態，習慣球場的燈光和滿場觀眾；今天他只有上半場出賽15分鐘，7投5中攻下14分，接續準備好有更多出賽時間，「我感覺很好，知道你不會打太久，我是希望我能打多一點，而不是一直看著時鐘，這意味休賽季的努力得到回報。」
今天也是勇士新成員霍福特（Al Horford）的處女秀，柯瑞讚這位老將的全能和適應力，「他有高IQ、經驗豐富，是冠軍級別的球員，可以適應任何陣容。你可以看到他傳給我底角的那球，這是一種不言而喻的默契，而且還會漸入佳境。」
休季期間的「庫明加（Jonathan Kuminga）劇場」隨著雙方續約落幕，柯瑞談到，就像媒體日所說，這些都是生意的一部分，當庫明加現身，一切都一如既往，「就是上場、比賽、付出努力，持續嘗試更進步。」
除了柯瑞外線開火，穆迪（Moses Moody）今天9投7中攻下全場最高19分，包括7投5中的三分球。柯瑞注意到穆迪自信心的提升，他說：「對一個年輕球員來說，當你不知道何時能上場，這是最大的挑戰。很高興看到他在場上，你可以從他的動作知道，他很清楚知道自己要做什麼。」
