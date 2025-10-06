NBA／柯瑞寫意開火、穆迪飆分成驚喜！勇士主場輕取殘缺湖人

金州勇士睽違漫長休賽期後終於在主場大通中心（Chase Center）回歸，球隊士氣高昂，在2025年季前熱身賽首戰以111比103擊敗洛杉磯湖人，迎來開門紅。

柯瑞（Stephen Curry）僅出戰15分鐘7投5中包含3記三分球，輕鬆砍下14分，展現出色手感。總教練柯爾（Steve Kerr）賽前所言，「勇士三老」柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）都只打上半場。

STEPHEN CURRY THE GOAT 🔥pic.twitter.com/Uz4FlZ3v45 — jhonathan ᶜʳᶠ (@jhonathancrff) 2025年10月6日

巴特勒上場15分鐘也有拿下9分、4籃板、2助攻，命中率高達75%；格林則略顯生疏，投6中1拿下2分、3籃板、5助攻，另有2次失誤與2次犯規，甚至與湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在中場發生小插曲，導致裁判一度回看重播確認動作。

不過，勇士此戰的最高得分者並非柯瑞，而是先發後衛穆迪（Moses Moody）。穆迪在15分鐘內投9中7、三分球7投5中，狂飆19分，正負值高達+21。他在上半場火力全開，不僅連續外線命中，還貢獻一記暴扣，成為球隊贏球關鍵。

新加入的老將霍福特（Al Horford）從板凳出發，開賽3分鐘即替補登場。勇士採取多人輪替，共有18人輪番出賽，只有3人沒有得分表現鹿

霍福特貢獻3分、4籃板、3助攻、1抄截與3次火鍋，正負值全隊最高+13。他與「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）搭檔雙塔時，更讓球隊兼具空間與防守保護。柯爾賽後亦稱讚：「霍福特的經驗與判斷讓球流動更順暢，他的防守智慧也是我們近年來欠缺的元素。」

第三節開始，勇士換上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、波斯特、穆迪、庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）的一大四小組合，收到絕佳效果。勇士前5次出手全是三分球命中，一口氣拉開比分。

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）持續休兵，此戰連第3進攻點里夫斯（Austin Reaves）都掛免戰牌，全隊以文森（Gabe Vincent）的16分維最高；至於布朗尼替補上場23分鐘，6投2中得到5分3籃板3助攻1抄截1阻攻，但出現5次失誤。湖人熱身賽吞下2連敗。