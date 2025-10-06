快訊

NBA／雷霆主力全休沒差 落選後衛扮奇兵轟垮黃蜂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆落選後衛楊布魯德首場熱身賽替補21分鐘就攻下20分，成為比賽一大亮點。 路透社
尋求NBA衛冕的雷霆隊，熱身賽就算主力幾乎都休兵，面對黃蜂隊仍不手軟，在維金斯（Aaron Wiggins）23分領軍下以135：114大勝黃蜂。今年選秀會落選的後衛楊布魯德（Chris Youngblood）替補出賽21分鐘就攻下20分，成為比賽另一亮點。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）先前媒體日就宣布，上季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）熱身賽首戰不會上陣，威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、多特（Lu Dort）、華勒斯（Cason Wallace）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、卡盧索（Alex Caruso）和米契爾（Ajay Mitchell）同樣免戰。

主力幾乎全部休兵，雷霆第一節仍轟下36分，第二節和第三節再分別灌進34分和37分，領先早早拉開，最終寫下21分差的勝利。

三分球8投5中的楊布魯德強調，不論對手是誰，不論場上是哪些下手，「我們只專注在阻止對手進攻，堅持我們原則。」身為雷霆訓練營找來的4名球員之一，楊布魯德要爭取雷霆最後一份雙向合約，他表示自己在衛冕軍的定位很單純，「他們讓我的工作很簡單，就是投籃和好好防守。」

雷霆接續還有5場熱身賽，例行賽首戰將於台灣時間22日迎戰火箭隊。

