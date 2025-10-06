聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／雷霆主力全休沒差 落選後衛扮奇兵轟垮黃蜂
尋求NBA衛冕的雷霆隊，熱身賽就算主力幾乎都休兵，面對黃蜂隊仍不手軟，在維金斯（Aaron Wiggins）23分領軍下以135：114大勝黃蜂。今年選秀會落選的後衛楊布魯德（Chris Youngblood）替補出賽21分鐘就攻下20分，成為比賽另一亮點。
雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）先前媒體日就宣布，上季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）熱身賽首戰不會上陣，威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、多特（Lu Dort）、華勒斯（Cason Wallace）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、卡盧索（Alex Caruso）和米契爾（Ajay Mitchell）同樣免戰。
主力幾乎全部休兵，雷霆第一節仍轟下36分，第二節和第三節再分別灌進34分和37分，領先早早拉開，最終寫下21分差的勝利。
三分球8投5中的楊布魯德強調，不論對手是誰，不論場上是哪些下手，「我們只專注在阻止對手進攻，堅持我們原則。」身為雷霆訓練營找來的4名球員之一，楊布魯德要爭取雷霆最後一份雙向合約，他表示自己在衛冕軍的定位很單純，「他們讓我的工作很簡單，就是投籃和好好防守。」
雷霆接續還有5場熱身賽，例行賽首戰將於台灣時間22日迎戰火箭隊。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言