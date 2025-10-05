快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

NBA／勇士季前熱身賽首戰湖人 主帥：柯瑞預定會打15分鐘

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士三老將展開新旅程。 路透社
勇士三老將展開新旅程。 路透社

金州勇士明天將在主場迎接本季首場季前熱身賽，對手則是今夏歷經大規模補強的湖人，不過總教練柯爾（Steve Kerr）先前透露，柯瑞雖然會上場，但上場時間大概15分鐘，其他主力也是一樣會有限制。

「我今天和柯瑞、以及球隊的訓練總監聊過，」柯爾表示，「他會上場，大概15分鐘左右。」

上季，柯瑞肩負沈重得分責任，場均出賽超過32分鐘，連續第14季保持這樣的高出勤與高負荷表現。為了讓這位核心球星能以最佳狀態迎接新賽季，柯爾計畫從季前賽起就開始嚴格控管上場時間。

除了柯瑞外，勇士另一位明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）及防守大將追夢・格林（Draymond Green）也將採取相同策略，根據身體狀況調整上場分配。柯爾補充道：「週日比賽前我們會再與球員討論，但他們每人打15分鐘左右應該差不多。」

勇士今天先進行了內部對抗賽，檢視球員的身體狀況，柯爾提到腳踝有傷的巴特勒，是否出席熱身賽仍有變數，將會由醫療團隊做最後的判斷。此外柯爾也強調，球隊最大課題之一是「如何在沒有柯瑞上場的時段依然維持競爭力」，因此從熱身賽開始就必須妥善安排核心球員的負荷管理。

「我不會讓任何人打超過15到18分鐘，也許幾位年輕球員會稍微多一點到20分鐘左右。這是季前賽第一戰，我希望每位列入出賽名單的球員都有上場時間。」

除了巴特勒外，中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）同樣被列為出賽存疑，他在受訪時右手拇指包有護帶，不過他強調情況不嚴重：「拇指沒事，只是預防性包紮。」

另一方面，新加盟的後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）仍在進行左膝前十字韌帶手術後的復健，確定將缺席整個季前賽及例行賽開季階段。目前他僅能進行個人訓練，尚未參與團隊對抗。球隊預計將在4周後再次評估他的恢復情況。

相關新聞

NBA／談參與訓練營感想 強森稱還在適應約柯奇「魔術傳球」

今夏從籃網轉隊至金塊的新成員強森（Cameron Johnson），在近日受訪時談到加入新環境的適應期，以及與金塊陣中球員的磨合。其中，強森向媒體逗趣表示，他還在適應金塊當家中鋒約柯奇（Nikola

NBA／連3季打不滿50場遭質疑「痛痛人」體質 熱火19億男反嗆：是運氣不好

現年22歲的熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）先前與球團達成4年6240萬美元（約19億新台幣）延長合約，而過去三個賽季都打不滿50場比賽的他，遭外界質疑他屬於「玻璃體質」。對此，約維奇卻不以

NBA／勇士季前熱身賽首戰湖人 主帥：柯瑞預定會打15分鐘

金州勇士明天將在主場迎接本季首場季前熱身賽，對手則是今夏歷經大規模補強的湖人，不過總教練柯爾（Steve Kerr）先前透露，柯瑞雖然會上場，但上場時間大概15分鐘，其他主力也是一樣會有限制。

NBA／分享達拉斯新生活 狀元郎：很棒的城市、食物好吃很舒服

獨行俠新科狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在近日接受媒體採訪時，談到他加入球隊後參與訓練營對抗賽的心得，以及分享他達拉斯的新生活。 佛雷格在本屆選秀會中以第一順位被獨行俠球團挑中，過去他

NBA／去少林寺修練還不夠！溫班亞瑪休季更找兩大傳奇取經

來自法國的馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上賽季因靜脈血栓問題提前報銷，今夏他積極展開復健和訓練，為新賽季做準備。此外，他更透露曾與傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem O

NBA／轉戰籃網成資深老大哥！波特首秀拿次高13分：球隊展現許多亮點

籃網今在季前熱身賽對上以色列球隊耶路撒冷夏普爾（Hapoel Jerusalem），終場毫無懸念的以123：88收下勝利。而今夏加盟籃網的「新同學」波特（Michael Porter Jr.）上場17

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。