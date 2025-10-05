NBA／勇士季前熱身賽首戰湖人 主帥：柯瑞預定會打15分鐘

金州勇士明天將在主場迎接本季首場季前熱身賽，對手則是今夏歷經大規模補強的湖人，不過總教練柯爾（Steve Kerr）先前透露，柯瑞雖然會上場，但上場時間大概15分鐘，其他主力也是一樣會有限制。

「我今天和柯瑞、以及球隊的訓練總監聊過，」柯爾表示，「他會上場，大概15分鐘左右。」

上季，柯瑞肩負沈重得分責任，場均出賽超過32分鐘，連續第14季保持這樣的高出勤與高負荷表現。為了讓這位核心球星能以最佳狀態迎接新賽季，柯爾計畫從季前賽起就開始嚴格控管上場時間。

除了柯瑞外，勇士另一位明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）及防守大將追夢・格林（Draymond Green）也將採取相同策略，根據身體狀況調整上場分配。柯爾補充道：「週日比賽前我們會再與球員討論，但他們每人打15分鐘左右應該差不多。」

勇士今天先進行了內部對抗賽，檢視球員的身體狀況，柯爾提到腳踝有傷的巴特勒，是否出席熱身賽仍有變數，將會由醫療團隊做最後的判斷。此外柯爾也強調，球隊最大課題之一是「如何在沒有柯瑞上場的時段依然維持競爭力」，因此從熱身賽開始就必須妥善安排核心球員的負荷管理。

「我不會讓任何人打超過15到18分鐘，也許幾位年輕球員會稍微多一點到20分鐘左右。這是季前賽第一戰，我希望每位列入出賽名單的球員都有上場時間。」

除了巴特勒外，中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）同樣被列為出賽存疑，他在受訪時右手拇指包有護帶，不過他強調情況不嚴重：「拇指沒事，只是預防性包紮。」

另一方面，新加盟的後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）仍在進行左膝前十字韌帶手術後的復健，確定將缺席整個季前賽及例行賽開季階段。目前他僅能進行個人訓練，尚未參與團隊對抗。球隊預計將在4周後再次評估他的恢復情況。