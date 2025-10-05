NBA／談參與訓練營感想 強森稱還在適應約柯奇「魔術傳球」

今夏從籃網轉隊至金塊的新成員強森（Cameron Johnson），在近日受訪時談到加入新環境的適應期，以及與金塊陣中球員的磨合。其中，強森向媒體逗趣表示，他還在適應金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的傳球。

金塊今年季後賽次輪一度與當屆冠軍雷霆隊打得有來有回，看似將再度重返西區決賽，不過最終仍在搶七中遺憾落敗，球團也在休賽季進行陣容上的調整。

球團先是提拔艾德曼（David Adelman）接掌兵符，再將波特（Michael Porter Jr.）送至籃網，換回強森（Cameron Johnson）清出薪資空間，後陸續補進小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）以及「回鍋肉」布朗（Bruce Brown）等戰力，提升板凳深度。

約柯奇的傳球相當刁鑽。 美聯社

而作為新成員之一的強森，近期也於球隊訓練營中積極備戰，迎接新賽季。而他在近日接受媒體採訪時透露，與約基奇一起訓練對他來說相當艱難，原因在於他的傳球令人難以捉摸，「前幾天他傳給我一個意想不到的球。我丟了球，感覺很不舒服。他們都告訴我要習慣，所以我接受了，」強森回顧道。

強森更進一步指出約柯奇的傳球特點，「他的許多傳球都是不看人的，他的身體向一側傾斜，然後傳到另一側，在這種情況下，獲得空位傳球機會會很棒。」

受益於約柯奇的「魔術傳球」，顯然強森下賽季在進攻端將打得更輕鬆，不同於過去在籃網需負擔組織和持球的任務，他在金塊的角色將回到過去他所熟悉的「3D」定位。上賽季他在籃網場均可攻下18.8分、4.3籃板與3.4助攻。

最後，強森總結道：「你可以在戰術板上學習，也可以在比賽中練習，但當你在比賽中聽到戰術安排或防守調整時，情況就不同了，你要能夠迅速理解並執行。這會成為一種本能。」顯然，在新賽季開打前，他還需要一段時間去去磨合球隊體系，完成教練的指示以及與隊友間的配合。