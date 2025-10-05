NBA／連3季打不滿50場遭質疑「痛痛人」體質 熱火19億男反嗆：是運氣不好

現年22歲的熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）先前與球團達成4年6240萬美元（約19億新台幣）延長合約，而過去三個賽季都打不滿50場比賽的他，遭外界質疑他屬於「玻璃體質」。對此，約維奇卻不以為然，他反駁道，過去的傷病史是由於運氣不好，與身體狀況無關。

約維奇接受《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）採訪時表示，過去的傷病都不是自己所造成，他無奈地說道：「當我踩到人的時候把腳摔斷了。還有人用肘部撞到我，讓我的鼻子摔斷了。而我的手也摔斷了，因為有人打了​​我的手。」對此，他更反問：「我該怎麼辦？如果有人打你，我可沒法跟我的骨頭說話，讓它別斷。」

Miami Heat forward Nikola Jovic has agreed to a four-year, $62.4 million rookie contract extension with the franchise, Jeff Schwartz, Sean Kennedy and Jared Mucha of Excel Sports Management tell ESPN. Jovic averaged a career-high 10.7 points last season as his Heat role elevates. pic.twitter.com/QWYw7nqxp7 — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年10月1日

上賽季，他場均得分創下生涯新高10.7分，另有3.9籃板與2.8助攻，但由於今年2月23日遭遇右手骨折傷勢，他例行賽只出戰46場比賽。而在季後賽首輪康復回歸的約維奇，雖球隊慘遭騎士隊橫掃，但在平均每場18.5分鐘左右的出場時間，他仍能以高效率得到9.5分。

另外，他在今夏歐錦賽中，代表塞爾維亞出戰，交出場均14.7分與4籃板的成績單，向外界證明他的身手依舊不俗。

「希望我的身體能為接下來的整個賽季做好準備，並盡可能多地參加比賽。」約維奇補充道。