NBA／分享達拉斯新生活 狀元郎：很棒的城市、食物好吃很舒服

獨行俠新科狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在近日接受媒體採訪時，談到他加入球隊後參與訓練營對抗賽的心得，以及分享他達拉斯的新生活。

佛雷格在本屆選秀會中以第一順位被獨行俠球團挑中，過去他在效力杜克大學期間，是球隊的絕對核心，不僅幫助球隊殺入最後四強，而本人他也被外界認為是近幾年選秀會最具天賦的球員之一，甚至將他與公牛傳奇皮本（Scottie Pippen）做比較。

前公牛傳奇皮本。 UCD匯入

近日，佛雷格在接受資深記者史坦（Marc Stein）採訪時，分享了參與球隊訓練營的收穫與體悟，佛雷格說：「我很高興能有這個機會，能在一支非常優秀的球隊中打球，我很高興能盡我所能幫助球隊獲勝。」

接著，他談到在NBA打球，與過去在大學時期打球的差異，「顯然有很多不同之處，例如距離、術語、防守、半場陣型、輪換、防守對手的方式等等。」此外，他也提及與陣中球星戴維斯（Anthony Davis）和湯普森（Klay Thompson）一同上場的感覺，「我能夠在防守和進攻上影響比賽，我們還嘗試了不同的陣容，像是與戴維斯、湯普森和其他頂尖球員合作。」佛雷格補充。

Already making his mark on defense 👀



No. 1 pick Cooper Flagg has been getting after it during Mavericks Training Camp! pic.twitter.com/BErtAIDPGL — NBA (@NBA) 2025年10月4日

最後，佛雷格總結他搬到達拉斯後的新生活，他說道：「我感覺很舒服，我搬到了我的住處，達拉斯是一個很棒的城市，我找到了一些景點，食物也非常棒，我在這裡感覺很舒服，這真是太棒了。」

隨著新賽季開打進入倒數階段，獨行俠將在台灣時間下周二上午與衛冕軍雷霆進行季前熱身賽。屆時，佛雷格將上場驗收他今夏的訓練成果。

