NBA／去少林寺修練還不夠！溫班亞瑪休季更找兩大傳奇取經

來自法國的馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上賽季因靜脈血栓問題提前報銷，今夏他積極展開復健和訓練，為新賽季做準備。此外，他更透露曾與傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和名人堂前鋒「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）進行秘密特訓。

溫班亞瑪上季繳出24.3分、11籃板和3.8阻攻的「超狂」表現，原本是年度防守球員熱門人選，也有極高機會獲選年度陣容。但在明星賽後，他卻遭逢血栓傷勢困擾，整季最終僅出賽46場，未達標年度個人獎項的出賽門檻65場。不過整體來說，相比剛進入聯盟時的菜鳥賽季，作為二年級生的「斑馬」今年在各方面皆有顯著提升。

Victor Wembanyama is strong now too??😳 pic.twitter.com/IOXf91rcCX — Underdog (@Underdog) 2025年10月5日

先前曾至中國少林寺修練的溫班亞瑪，在新賽季即將開打之際，更透露他還與歐拉朱萬和賈奈特兩位傳奇球星進行特訓，並對於兩人給予的幫助表達感謝，溫班亞瑪更強調，這是一次獨特而寶貴的經歷。

「歐拉朱萬仍然很有才華，即便他已經高齡62歲。我覺得在訓練時一切都很輕鬆自然，他給出的建議雖然很多，但我能感覺我每天都有在吸收，而且只用了幾天時間。」溫班亞瑪受訪時說道。

Wemby in the lab with Kevin Garnett 👀 pic.twitter.com/RVTYgMWR1e — WembyMuse (@Wemby_Muse) 2025年8月6日

而談到與賈奈特合作的經歷，溫班亞瑪則表示這是一個非常難得的機會，他說：「作為一名領導者，賈奈特對人際關係有著非常獨特的看法，無論是與隊友、對手，還是裁判。」他進一步指出，「我認為他在情感處理上非常明智。他能很好地運用這種能量，幫助他在比賽中發揮最佳作用。」

歐拉朱萬和賈奈特過去在聯盟都是禁區霸主，且具備優秀中投能力和腳步，在防守端更是聯盟最頂尖的大師，同時也是各自球隊的精神領袖，更難能可貴的是，他們皆具備奪冠經驗。年僅21歲的溫班亞瑪，其驚人天賦早已被馬刺球團視為基石培養，甚至是全聯盟的門面接班，馬刺球團期盼他能像過去的鎮隊之寶鄧肯（Tim Duncan）那樣，扛起帶領球隊爭冠的重任。