快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／去少林寺修練還不夠！溫班亞瑪休季更找兩大傳奇取經

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺球星溫班亞瑪。 法新社
馬刺球星溫班亞瑪。 法新社

來自法國的馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上賽季因靜脈血栓問題提前報銷，今夏他積極展開復健和訓練，為新賽季做準備。此外，他更透露曾與傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和名人堂前鋒「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）進行秘密特訓。

溫班亞瑪上季繳出24.3分、11籃板和3.8阻攻的「超狂」表現，原本是年度防守球員熱門人選，也有極高機會獲選年度陣容。但在明星賽後，他卻遭逢血栓傷勢困擾，整季最終僅出賽46場，未達標年度個人獎項的出賽門檻65場。不過整體來說，相比剛進入聯盟時的菜鳥賽季，作為二年級生的「斑馬」今年在各方面皆有顯著提升。

先前曾至中國少林寺修練的溫班亞瑪，在新賽季即將開打之際，更透露他還與歐拉朱萬和賈奈特兩位傳奇球星進行特訓，並對於兩人給予的幫助表達感謝，溫班亞瑪更強調，這是一次獨特而寶貴的經歷。

「歐拉朱萬仍然很有才華，即便他已經高齡62歲。我覺得在訓練時一切都很輕鬆自然，他給出的建議雖然很多，但我能感覺我每天都有在吸收，而且只用了幾天時間。」溫班亞瑪受訪時說道。

而談到與賈奈特合作的經歷，溫班亞瑪則表示這是一個非常難得的機會，他說：「作為一名領導者，賈奈特對人際關係有著非常獨特的看法，無論是與隊友、對手，還是裁判。」他進一步指出，「我認為他在情感處理上非常明智。他能很好地運用這種能量，幫助他在比賽中發揮最佳作用。」

歐拉朱萬和賈奈特過去在聯盟都是禁區霸主，且具備優秀中投能力和腳步，在防守端更是聯盟最頂尖的大師，同時也是各自球隊的精神領袖，更難能可貴的是，他們皆具備奪冠經驗。年僅21歲的溫班亞瑪，其驚人天賦早已被馬刺球團視為基石培養，甚至是全聯盟的門面接班，馬刺球團期盼他能像過去的鎮隊之寶鄧肯（Tim Duncan）那樣，扛起帶領球隊爭冠的重任。

馬刺退役球星鄧肯。 路透社
馬刺退役球星鄧肯。 路透社

Victor Wembanyama 馬刺 Kevin Garnett Tim Duncan

相關新聞

NBA／去少林寺修練還不夠！溫班亞瑪休季更找兩大傳奇取經

來自法國的馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上賽季因靜脈血栓問題提前報銷，今夏他積極展開復健和訓練，為新賽季做準備。此外，他更透露曾與傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem O

NBA／轉戰籃網成資深老大哥！波特首秀拿次高13分：球隊展現許多亮點

籃網今在季前熱身賽對上以色列球隊耶路撒冷夏普爾（Hapoel Jerusalem），終場毫無懸念的以123：88收下勝利。而今夏加盟籃網的「新同學」波特（Michael Porter Jr.）上場17

NBA／染疫後回歸訓練營 安戴托昆波：還沒百分百恢復

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）染上新冠病毒，錯過球隊在邁阿密的頭兩天...

NBA／安頓好家人專注熱火環境 維金斯重拾笑容盼再創巔峰

上季季中被交易至邁阿密熱火的前勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins），歷經動盪的一年後，終於在新賽季開啟前重新找回平衡與笑容。 維金斯在「巴特勒（Jimmy Butler）風波」後，成為

NBA／39歲霍福特融入勇士沒問題 訓練時卻錯認「柯瑞兄弟」

隨著新賽季臨近，39歲的老將霍福特（Al Horford）即將以新面孔現身金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）、格林（Draymond Green

NBA／上場18分鐘只拿1分遭太陽痛宰 艾頓：來湖人不是刷數據

NBA美國本土熱身賽今天開打，湖人隊以81：103慘遭太陽隊痛宰。備受矚目的湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）只進帳1分，他賽後表示來湖人不是為了刷數據。 艾頓上場18分鐘，2投0中，罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。