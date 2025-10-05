NBA／轉戰籃網成資深老大哥！波特首秀拿次高13分：球隊展現許多亮點
籃網今在季前熱身賽對上以色列球隊耶路撒冷夏普爾（Hapoel Jerusalem），終場毫無懸念的以123：88收下勝利。而今夏加盟籃網的「新同學」波特（Michael Porter Jr.）上場17分鐘便高效攻下13分，外帶2記三分彈。
籃網今年休賽季與金塊進行交易案，將強森（Cameron Johnson）送往金塊換回「金塊三巨頭」其中之一的波特與2032年的首輪選秀權。現年27歲的波特，雖然在年紀上還小曼恩（Terance Mann）與海史密斯（Haywood Highsmith）1歲，但自2018年選秀會進入聯盟的他，卻已經是籃網陣中資歷最深的球員。
本場比賽面對實力懸殊的耶路撒冷夏普爾隊，籃網打得可謂輕鬆寫意，全隊轟進17記三分，整體投籃命中率也飆破5成，反觀對手只有3成6左右的命中率，使比賽早早便失去懸念，終場籃網便以35分差大勝對手。
作為老大哥的波特在本場比賽僅出戰17分鐘，便以高效率9投5中砍全隊次高的13分，另有5籃板與4助攻進帳。而他在比賽中更展現「內外兼具」的能力，不僅秀爆扣美技，還投進2顆三分展現昔日神射手的實力。
賽後波特表示：「我們今天的節奏和防守強度都不錯，只是犯規太多，體能還需加強。不過整體來看，我們還是展現了許多亮點。」
陣中多為年輕球員組成的籃網隊，今夏一口氣找來多位即戰力球員助陣，包含海史密斯、曼恩和波特等人。其中，曾於2023年跟隨金塊奪下總冠軍的波特，被賦予帶領年輕球員成長的重任。接下來，籃網全隊將飛往澳門，與太陽隊進行季前熱身賽二連戰。
