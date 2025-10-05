快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／染疫後回歸訓練營 安戴托昆波：還沒百分百恢復

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「希臘怪物」安戴托昆波。 美聯社
「希臘怪物」安戴托昆波。 美聯社

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）染上新冠病毒，錯過球隊在邁阿密的頭兩天的訓練營行程，美國時間周六終於加入團隊運練，不過只參與非碰撞的訓練，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，當家球星還需要幾天時間恢復。

公鹿周一舉行媒體日時安戴托昆波沒缺席，隔天也參加了球隊的訓練營；周四公鹿飛往邁阿密，在佛羅里達國際大學（Florida International University ）進行訓練，準備周一和熱火隊的熱身賽，感染新冠病毒的「希臘怪物」周五才飛抵邁阿密。

「我覺得這對我身體造成影響，我身體還沒百分百恢復。」安戴托昆波表示，身體狀況需要每天觀察，慢慢恢復狀態，現在也可以參與一些訓練，「明天我會再好一點，離第一場比賽還有18天左右，所以我認為我會沒問題的。」

瑞佛斯也說，安戴托昆波表示需要整整三天來恢復，不過訓練營某些部分少了「希臘怪物」並非壞事，可以了解安戴托昆波不在場時可能發生什麼事，他說：「球隊每年的關鍵都是安戴托昆波在場下時，所以我們一直在下功夫，所以就長遠來看，這對我們或許有幫助。」

安戴托昆波12月將滿31歲，本季是他第13個NBA賽季。身為公鹿招牌球星，安戴托昆波9度入選明星賽，拿過2座年度MVP，率公鹿奪下一座總冠軍並榮膺總冠軍賽MVP，且過去3季場均仍有30分表現，和雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是唯二達成此成就的球員。

延伸閱讀

主控沒了！中鋒換了！新賽季公鹿靠字母哥怎麼打？

歐錦賽／IG直播被土耳其國旗符號洗板 字母哥怒嗆：拿掉那該死的旗

歐錦賽／遭森根嘲諷傳球太差！「希臘怪物」回擊：我只用比賽說話

歐錦賽／率希臘奪銅比NBA冠軍還爽 字母哥：人生最偉大的成就

相關新聞

NBA／染疫後回歸訓練營 安戴托昆波：還沒百分百恢復

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）染上新冠病毒，錯過球隊在邁阿密的頭兩天...

NBA／安頓好家人專注熱火環境 維金斯重拾笑容盼再創巔峰

上季季中被交易至邁阿密熱火的前勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins），歷經動盪的一年後，終於在新賽季開啟前重新找回平衡與笑容。 維金斯在「巴特勒（Jimmy Butler）風波」後，成為

NBA／39歲霍福特融入勇士沒問題 訓練時卻錯認「柯瑞兄弟」

隨著新賽季臨近，39歲的老將霍福特（Al Horford）即將以新面孔現身金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）、格林（Draymond Green

NBA／上場18分鐘只拿1分遭太陽痛宰 艾頓：來湖人不是刷數據

NBA美國本土熱身賽今天開打，湖人隊以81：103慘遭太陽隊痛宰。備受矚目的湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）只進帳1分，他賽後表示來湖人不是為了刷數據。 艾頓上場18分鐘，2投0中，罰

NBA／盼強化與勇士巴特勒化學反應 庫明加：和他搭配很簡單

庫明加（Jonathan Kuminga）新賽季確定回歸勇士隊後，受訪時提到希望與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加強化學反應。 上賽季庫明加受傷前打出好表現，但勇士交易來巴特勒後，

NBA／布萊恩生涯首穿「24號戰袍」拍賣 成交價達2700萬

已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）生涯首件穿上「24號」的球衣，在蘇富比拍賣會以88.9萬美元（約台幣2700萬）成交。 這件球衣出自2006年11月4日洛杉磯湖人對西雅圖超音速（雷霆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。