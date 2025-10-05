NBA／染疫後回歸訓練營 安戴托昆波：還沒百分百恢復

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）染上新冠病毒，錯過球隊在邁阿密的頭兩天的訓練營行程，美國時間周六終於加入團隊運練，不過只參與非碰撞的訓練，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，當家球星還需要幾天時間恢復。

公鹿周一舉行媒體日時安戴托昆波沒缺席，隔天也參加了球隊的訓練營；周四公鹿飛往邁阿密，在佛羅里達國際大學（Florida International University ）進行訓練，準備周一和熱火隊的熱身賽，感染新冠病毒的「希臘怪物」周五才飛抵邁阿密。

「我覺得這對我身體造成影響，我身體還沒百分百恢復。」安戴托昆波表示，身體狀況需要每天觀察，慢慢恢復狀態，現在也可以參與一些訓練，「明天我會再好一點，離第一場比賽還有18天左右，所以我認為我會沒問題的。」

瑞佛斯也說，安戴托昆波表示需要整整三天來恢復，不過訓練營某些部分少了「希臘怪物」並非壞事，可以了解安戴托昆波不在場時可能發生什麼事，他說：「球隊每年的關鍵都是安戴托昆波在場下時，所以我們一直在下功夫，所以就長遠來看，這對我們或許有幫助。」

安戴托昆波12月將滿31歲，本季是他第13個NBA賽季。身為公鹿招牌球星，安戴托昆波9度入選明星賽，拿過2座年度MVP，率公鹿奪下一座總冠軍並榮膺總冠軍賽MVP，且過去3季場均仍有30分表現，和雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是唯二達成此成就的球員。