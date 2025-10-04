NBA／安頓好家人專注熱火環境 維金斯重拾笑容盼再創巔峰

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
對於新環境慢熱的維金斯，如今在心態上已做好調整，全力迎接新挑戰。圖截自維金斯X
對於新環境慢熱的維金斯，如今在心態上已做好調整，全力迎接新挑戰。圖截自維金斯X

上季季中被交易至邁阿密熱火的前勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins），歷經動盪的一年後，終於在新賽季開啟前重新找回平衡與笑容。

維金斯在「巴特勒（Jimmy Butler）風波」後，成為勇士與熱火交易案的主角之一。這筆交易雖讓熱火獲得即戰力，不至於嚴重損失，但對當時的維金斯而言並非理想選項。

據了解，交易發生時，維金斯才剛迎接新生兒誕生，卻不得不獨自前往邁阿密報到。「那段時間真的不容易，家人都還在舊金山，他就得馬上投入比賽。」一名球隊內部人士透露。

維金斯是屬於「生活安穩才能專注籃球」的球員，過去在勇士建立了穩定的節奏與良好的人際關係。然而轉隊後，一切從零開始。儘管他在加盟熱火後出賽17場，場均19.0分、4.2籃板、3.3助攻，三分命中率36.0%，數據中規中矩，但影響力卻明顯下降。季後賽中，熱火遭騎士橫掃，他也未在賽季結束記者會上現身。

不過，今年秋天的維金斯已經是另一個人。「剛來的時候，我對一切都很陌生，只能摸索自己的定位。但現在，我懂得這裡的節奏，也熟悉熱火的文化。」

他在媒體日受訪時露出久違的笑容說道，「我整個休賽季都留在邁阿密，和教練、隊友建立化學反應，家人也搬過來，孩子的學校都安排好了。現在，我能全心投入籃球。」

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也盛讚維金斯的改變：「他從7月起幾乎天天出現在訓練館，狀態非常出色。我想家人搬來對他幫助很大。上季他打出最佳表現的那幾場，都是家人到場觀戰的時候。當身邊有他愛的人，他就會展現最強的自己。」

維金斯也提到，這個夏天他與熱火年輕中鋒韋爾（Kel'el Ware）培養出良好關係：「他不只天賦驚人，還非常勤奮，我期待看到他這一年能成長到哪裡。」

此外，他還特別提到新加盟的砍將鮑威爾（Norman Powell）：「我們從他在暴龍、我在灰狼時期就交手很多次，現在終於成為隊友，真的很有趣。」

對維金斯而言，現在的他終於能夠重新穩定下來，無論在生活或職業生涯上都重新出發。「這裡感覺像家一樣，」他說道，「我知道自己準備好了，接下來就讓表現來說話。」

