聯合新聞網／ 綜合外電報導
39歲老將霍福特加盟金州勇士。 美聯社
隨著新賽季臨近，39歲的老將霍福特（Al Horford）即將以新面孔現身金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）、格林（Draymond Green）等知名球星並肩作戰，組成極具經驗與戰力的先發陣容。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前在球隊訓練過後盛讚了霍福特的加入，認為他能為球隊提供關鍵的戰術靈活性。「我們得到了一位能拉開空間的中鋒，這對球隊來說非常重要。而且他不只是一般的『空間型5號』，他可是霍福特。他能抓籃板、打防守，擁有出色的籃球智商與傳球能力。只要看他在訓練時的表現，就知道他已經完美融入了球隊。」

柯爾進一步指出：「他能與格林搭配上場，也能和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）同時出戰，讓我們有機會使用雙塔陣容。他也可以單扛5號位，讓球隊打出『5 Out』進攻。霍福特的多功能性，使他能融入任何組合，是球隊極為寶貴的資產。」

為迎接新挑戰，霍福特整個休賽期都持續訓練維持體能。對於與以往敵人的柯瑞成為隊友，他笑著說：「能與他同場作戰真的很興奮，至少我不用再追著他跑或試著干擾他的投籃了，現在我們終於是同一隊，這感覺太特別了。」

不過另一方面，由於柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Curry）今夏也加盟了勇士，霍福特透露初次合練時出現了小插曲。「柯爾教練在場邊喊『把球傳給柯瑞！』，但我根本不知道是哪一個柯瑞。結果我傳給Seth，他投丟了那球。」

柯瑞是NBA歷史上三分球命中數最多的球員，而小柯瑞上季以45.6%的命中率高居全聯盟第一，且生涯三分命中率更高達43.3%。霍福特本人則以中鋒身分在季後賽命中198記三分球，寫下史上最高紀錄。

以「五小」打法聞名的勇士，新賽季卻是集結了「五老」，包含39歲的霍福特、37歲的柯瑞、36歲的巴特勒與35歲的格林，球隊確實面臨年齡結構帶來的隱憂。不過霍福特強調經驗與穩定依然是球隊最大優勢。

「我們知道外界的擔心，但這支球隊非常穩健，不只是我們幾個老將，還有許多年輕有活力的球員。我們會按照自己的節奏前進，保持健康會是關鍵，而我們的焦點將放在整體進步與團隊提升上。」

勇士將從台灣時間10月6日起展開5場季前熱身賽，10月22日與湖人進行例行賽開幕戰。

NBA／39歲霍福特融入勇士沒問題 訓練時卻錯認「柯瑞兄弟」

