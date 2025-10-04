NBA／上場18分鐘只拿1分遭太陽痛宰 艾頓：來湖人不是刷數據
NBA美國本土熱身賽今天開打，湖人隊以81：103慘遭太陽隊痛宰。備受矚目的湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）只進帳1分，他賽後表示來湖人不是為了刷數據。
艾頓上場18分鐘，2投0中，罰球2中1，進帳1分8籃板1助攻1抄截2火鍋，有4次失誤和2次犯規，表現差強人意。
艾頓受訪時談到只出手2次，「我想讓球隊看到，我在防守端比進攻端更投入，我不是為了數據而來，我只想做湖人希望我去做的事。」
本場比賽湖人雙星唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）都缺陣，艾頓對於和兩大球星打球很有信心，「老實說，有他們這種等級的組織者在場，要讓我碰不到球可能比較難。」
