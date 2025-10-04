快訊

NBA／盼強化與勇士巴特勒化學反應 庫明加：和他搭配很簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)、巴特勒(右)。 新華社
庫明加(左)、巴特勒(右)。 新華社

庫明加（Jonathan Kuminga）新賽季確定回歸勇士隊後，受訪時提到希望與「士官長」巴特勒Jimmy Butler）加強化學反應。

上賽季庫明加受傷前打出好表現，但勇士交易來巴特勒後，因兩人都不擅長投射，庫明加的上場時間也越來越少，直到季後賽柯瑞（Stephen Curry）受傷後，庫明加才重新獲得上場機會，與巴特勒在場上並肩作戰。

庫明加在記者會上提到，上季與巴特勒並肩作戰的經驗，對他成長幫助很大，「我認為我們現在早早聚在一起、試著了解彼此非常重要。我覺得透過那個系列賽，我們已經開始了解彼此。」

「和巴特勒搭配其實很簡單、很輕鬆。」庫明加說，「我們現在有更多機會可以坐下來聊天，我可以問他一些問題，例如他喜歡怎麼打？喜歡什麼戰術？我覺得我們有更多時間在一起，加上我和他都健康，他第一天就參加訓練營，這些都會讓我們更快了解彼此，找到更好的連線方式。」

