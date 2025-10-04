快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

NBA／布萊恩生涯首穿「24號戰袍」拍賣 成交價達2700萬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布萊恩在2006-07年賽季改穿24號球衣。 美聯社
布萊恩在2006-07年賽季改穿24號球衣。 美聯社

已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）生涯首件穿上「24號」的球衣，在蘇富比拍賣會以88.9萬美元（約台幣2700萬）成交。

這件球衣出自2006年11月4日洛杉磯湖人對西雅圖超音速（雷霆前身）的比賽，這是布萊恩從8號改穿24號之後的首場比賽。球衣上除了有布萊恩的親筆簽名外，還特別寫上「First 24」字樣，象徵他職業生涯邁入第二階段的起點。

布萊恩在湖人效力整整20個賽季，1996年至2006年間身披8號球衣，2006至2016年改穿24號，兩個背號如今皆被湖人隊列為永久退役號碼。

2006-07年賽季改穿24號戰袍之後，布萊恩場均拿下31.6分5.7籃板5.4助攻1.4抄截，連續第2年奪下得分王，同時入選明星賽、年度最佳第一隊與年度防守第一隊，展現巔峰時期的全面統治力；此外，布萊恩該季共10次至少攻下50分，還有連4場轟破50分的可怕表現。

同日，蘇富比拍賣會上還有另一位湖人傳奇人物「Logo Man」衛斯特（Jerry West）的紀念球衣也成交，這是他在1964年至1967年期間所穿的球衣，以53萬3400美元（約台幣1621萬）拍出，成為另一大焦點。

相關新聞

NBA／雙星缺陣、布朗尼12投僅1中 湖人熱身賽慘輸太陽22分

湖人今天在詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）等多名主力缺陣的情況下，於首場季前熱身賽迎...

NBA／重返快艇盼奪冠寫完美句點 40歲保羅懷念「空接之城」時光

已經邁入40歲的控球指揮官保羅（Chris Paul）今年賽季重返快艇，近日受訪時，談起過往與葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）攜手合作的「空接之城（Lob C

NBA／布萊恩生涯首穿「24號戰袍」拍賣 成交價達2700萬

已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）生涯首件穿上「24號」的球衣，在蘇富比拍賣會以88.9萬美元（約台幣2700萬）成交。 這件球衣出自2006年11月4日洛杉磯湖人對西雅圖超音速（雷霆

NBA／期盼個人進攻能力再升級 愛德華向「籃球之神」取經

上季西區冠軍賽遭雷霆淘汰後，灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）渴望能進一步提升自我實力，透過特殊管道，向傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）請益。 愛德華透露，

NBA／梅爾頓ACL手術持續復原 勇士預計4周後重新評估

上季接受ACL修復手術的後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），日前與勇士簽下一份為期兩年的合約，目前他仍在復原中，預計會在4周之後接受複檢。 梅爾頓上季利用「中產條款」加盟勇士，被視

NBA／河村勇輝休賽季苦練拋投、三分 公牛主帥：想幫他加油

身高172公分的河村勇輝今年與公牛隊簽下雙向合約，他今天在IG曬出帥氣定裝照，感謝球迷支持。 現年24歲的河村勇輝上季在灰熊隊出賽22場，平均得到1.6分0.5籃板0.9助攻，三分命中率30.4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。