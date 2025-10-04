NBA／布萊恩生涯首穿「24號戰袍」拍賣 成交價達2700萬

已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）生涯首件穿上「24號」的球衣，在蘇富比拍賣會以88.9萬美元（約台幣2700萬）成交。

這件球衣出自2006年11月4日洛杉磯湖人對西雅圖超音速（雷霆前身）的比賽，這是布萊恩從8號改穿24號之後的首場比賽。球衣上除了有布萊恩的親筆簽名外，還特別寫上「First 24」字樣，象徵他職業生涯邁入第二階段的起點。

布萊恩在湖人效力整整20個賽季，1996年至2006年間身披8號球衣，2006至2016年改穿24號，兩個背號如今皆被湖人隊列為永久退役號碼。

2006-07年賽季改穿24號戰袍之後，布萊恩場均拿下31.6分5.7籃板5.4助攻1.4抄截，連續第2年奪下得分王，同時入選明星賽、年度最佳第一隊與年度防守第一隊，展現巔峰時期的全面統治力；此外，布萊恩該季共10次至少攻下50分，還有連4場轟破50分的可怕表現。

同日，蘇富比拍賣會上還有另一位湖人傳奇人物「Logo Man」衛斯特（Jerry West）的紀念球衣也成交，這是他在1964年至1967年期間所穿的球衣，以53萬3400美元（約台幣1621萬）拍出，成為另一大焦點。