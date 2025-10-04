快訊

NBA／雙星缺陣、布朗尼12投僅1中 湖人熱身賽慘輸太陽22分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布克(左)、布朗尼(右)。 美聯社
湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）等多名主力缺陣的情況下，於首場季前熱身賽迎戰休賽季陣容大翻新的太陽隊，太陽在主力陣容都打近25分鐘持續磨合的情況下，最終由布克（Devin Booker）攻下24分、7助攻領軍，以103：81輕取湖人。

湖人今年休賽季以詹姆斯、唐西奇繼續作為球隊核心來進行陣容補強，不過首場熱身賽詹姆斯因為臀部神經緊繃缺陣，今年夏天代表斯洛維尼亞出戰歐錦賽的唐西奇也在教練安排下將缺陣前兩場季前熱身賽，另外克萊柏（Maxi Kleber）、今夏加盟的史馬特（Marcus Smart）和新秀蒂埃羅（Adou Thiero）也都因傷缺陣。

至於太陽在歷經上賽季挫敗後，今年休賽季也決定將三巨頭陣容拆夥，僅留下布克繼續作為球隊核心，先發與替補陣容大翻新，這也讓太陽在今天把住機會磨合新陣容，主力球員在前三節幾乎都留在場上，其中又以布克表現最為亮眼，前三節就拿下24分外帶7助攻，幫助太陽取得超過20分領優勢。

反觀湖人今天在缺少雙星的情況下，今天攻勢大多圍繞在八村壘與里夫斯（Austin Reaves）身上，兩人也分別貢獻11分與20分，而今年轉戰湖人、迎戰老東家太陽的中鋒艾頓（Deandre Ayton）則未獲得太多發揮空間，全場僅有2次出手，且只靠著罰球拿下1分，但有8籃板、2阻攻演出，而布朗尼（Bronny James）則是全場12投僅1中，拿下8分。

