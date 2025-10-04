NBA／期盼個人進攻能力再升級 愛德華向「籃球之神」取經

上季西區冠軍賽遭雷霆淘汰後，灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）渴望能進一步提升自我實力，透過特殊管道，向傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）請益。

愛德華透露，喬丹給了他不少寶貴建議，幫助他在進攻端更具威脅：「他教我如何找到我的進攻位置，運球後急停跳投，以及如何在防守者頭上出手。」此外，喬丹還特別傳授了低位單打的技巧，不是靠臀部頂人，而是用背上半部發力，愛德華邊說邊指著自己的右肩，強調這點讓他獲益良多。

愛德華坦言，自己必須在關鍵時刻表現更穩定，並且更積極地攻擊籃框。去年季後賽對雷霆，他外線39投僅中11球，整體效率不佳，因此新賽季目標就是提升在決勝時刻的影響力。

除了個人進步，他也認為球隊今年的默契更佳。愛德華透露，他與新隊友藍道（Julius Randle）整個夏天多次單挑對練，學習如何在場上分配空間、互相搭配。

灰狼今夏大部分主力選手留在明尼蘇達集訓，愛德華強調：「贏球要從團結開始，必須在夏天就建立彼此連結，不能等到明星賽後才想變成一支真正的球隊。」

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）則認為，愛德華今年有望躍升為聯盟頂尖球星，甚至挑戰MVP。他指出，愛德華比過去更專注於影片研究與身體訓練，若能持續提升組織與持球操控能力，並在每場比賽都展現高水準穩定度，就有資格進入MVP的討論行列。

愛德華也坦承，要角逐MVP，他必須帶領球隊贏下更多比賽，場均得分也要拉高才行，不過他強調自己最看重的還是球隊勝場數。他提醒，除了雷霆外，金塊在補進強力射手強森（Cameron Johnson）等人後也不容忽視。「給約柯奇（Nikola Jokic）幾個射手，他們會很難對付。」

至於被問到與喬丹的互動，愛德華笑說目前兩人關係不如外界想像般緊密：「我們沒有你們以為的那種關係，不過未來會有的。」