NBA／梅爾頓ACL手術持續復原 勇士預計4周後重新評估

上季接受ACL修復手術的後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），日前與勇士簽下一份為期兩年的合約，目前他仍在復原中，預計會在4周之後接受複檢。

梅爾頓上季利用「中產條款」加盟勇士，被視為板凳輪替的重要戰力。他在球季中一度連續兩場獲得先發機會，但隨後於去年11月中旬不幸左膝前十字韌帶撕裂，提前報銷。

據媒體報導，勇士對梅爾頓的恢復狀況感到滿意，球隊計劃採取謹慎態度，不會急於讓他復出，而是等待醫療團隊完全放行，確定他能承受比賽強度後，才會重新登場。

現年26歲的梅爾頓，擁有雙能衛特質，防守和外線投射皆具威脅。若能健康回歸，預期將成為勇士後場深度的重要戰力。