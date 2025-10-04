NBA／梅爾頓ACL手術持續復原 勇士預計4周後重新評估
上季接受ACL修復手術的後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），日前與勇士簽下一份為期兩年的合約，目前他仍在復原中，預計會在4周之後接受複檢。
梅爾頓上季利用「中產條款」加盟勇士，被視為板凳輪替的重要戰力。他在球季中一度連續兩場獲得先發機會，但隨後於去年11月中旬不幸左膝前十字韌帶撕裂，提前報銷。
據媒體報導，勇士對梅爾頓的恢復狀況感到滿意，球隊計劃採取謹慎態度，不會急於讓他復出，而是等待醫療團隊完全放行，確定他能承受比賽強度後，才會重新登場。
現年26歲的梅爾頓，擁有雙能衛特質，防守和外線投射皆具威脅。若能健康回歸，預期將成為勇士後場深度的重要戰力。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言