NBA／河村勇輝休賽季苦練拋投、三分 公牛主帥：想幫他加油

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝。截圖自河村勇輝IG
河村勇輝。截圖自河村勇輝IG

身高172公分的河村勇輝今年與公牛隊簽下雙向合約，他今天在IG曬出帥氣定裝照，感謝球迷支持。

現年24歲的河村勇輝上季在灰熊隊出賽22場，平均得到1.6分0.5籃板0.9助攻，三分命中率30.4%，雖然與灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）成為好朋友，但最終沒有留隊。

河村勇輝在IG曬出定裝照並寫道，「我的旅程將會繼續，真的很感謝你們的支持。」公牛球衣配色也讓許多球迷想起動漫「灌籃高手」。

河村勇輝昨天受訪透露目前調整狀況良好，「這將是決勝的第二年，如果能在本季達成正式合約的目標就太好了。」河村提到，休賽季努力練習拋投，調整三分球投籃姿勢，出手更快且弧度更高，目標將三分命中率提升至40%。

公牛總教練唐納文（Billy Donovan）也稱讚河村勇輝，「他是非常聰明的球員，三分球投得很好，傳球能力也非常出色。以他的身材來說，能全場防守並給對手製造壓力很了不起，考慮他的球風與人格特質，這種球員總是讓人想為他加油。」

河村勇輝 公牛

