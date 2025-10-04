NBA／湖人魔鬼訓練營加練折返跑 主帥笑：球員可能會討厭我

洛杉磯湖人今天將與太陽展開季前熱身賽，先前內部訓練營進行到第3天的時候，總教練瑞迪克（JJ Redick）讓全隊進行高強度全場折返跑，雖然有助於強化球員體能，但他也笑說：「我不確定球員們現在喜不喜歡我。」

這位二年級教頭在上賽季結束時便下令，要求球員在休賽季進入「總冠軍體態」，如今透過嚴格的訓練營再次落實這項要求。雖然瑞迪克強調這並非針對某位球員，但顯然26歲的超級球星唐西奇（Luka Doncic）聽進去了。他在休賽季透過高強度訓練與嚴格飲食，讓身體明顯改造。

「這不僅是體能上的調整，也是心理上的準備，兩者都非常重要。」唐西奇說，「我們每天在訓練裡努力，大家的狀態都很好，跑動量很大，到目前為止一切都很棒。」

湖人最後一堂訓練課在出征熱身賽前結束，內容包括：34秒內跑完6趟全場、60秒內跑完10趟，最後再完成34秒內6趟。瑞迪克也親自加入最後一組折返跑，氣喘吁吁地笑稱：「我今天只跑最後6趟，夠了。」

湖人上季雖拿下50勝、以西區第3種子晉級季後賽，卻在首輪以1比4不敵灰狼，黯然止步。瑞迪克認為，透過更嚴格的體能與專注度提升，才是球隊補強陣容之外能自我成長的關鍵。

「我判斷球隊是否進入狀態有三個指標：一是防守端能否快速回防，二是進攻端是否保持速度，三是能否在攻防轉換中兼具衝搶與回防，最後是整體比賽的身體對抗強度。如果這些都做到高水準，就代表我們處於一個絕佳競爭狀態。」瑞迪克解釋。

後衛文森特（Gabe Vincent）則表示，即使大家腿很酸，仍願意接受教練的要求：「我跟JJ說過，如果我們全隊都討厭你，但大家是一起討厭你，那也很好。因為我們知道目標是什麼，大家願意接受挑戰並因此進步。」

不過，部分傷兵暫時無法跟上進度。詹姆斯（LeBron James，臀部神經不適）、史馬特（Marcus Smart，左腳跟腱傷勢）與新人蒂埃羅（Adou Thiero，左膝腫脹）都被列為休戰，確定無法出戰對太陽的熱身賽。另有大前鋒克萊柏（Maxi Kleber）則因大腿傷勢，將缺席數日。

瑞迪克表示，對於熱身賽，他將讓球員以「短時間上場」為主，避免連續8至10分鐘的長時間出賽，並會特別控制唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）的上場時間，避免過度消耗，確保核心戰力能在新賽季保持最佳狀態。