快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人魔鬼訓練營加練折返跑 主帥笑：球員可能會討厭我

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人備戰新賽季。 美聯社
湖人備戰新賽季。 美聯社

洛杉磯湖人今天將與太陽展開季前熱身賽，先前內部訓練營進行到第3天的時候，總教練瑞迪克（JJ Redick）讓全隊進行高強度全場折返跑，雖然有助於強化球員體能，但他也笑說：「我不確定球員們現在喜不喜歡我。」

這位二年級教頭在上賽季結束時便下令，要求球員在休賽季進入「總冠軍體態」，如今透過嚴格的訓練營再次落實這項要求。雖然瑞迪克強調這並非針對某位球員，但顯然26歲的超級球星唐西奇（Luka Doncic）聽進去了。他在休賽季透過高強度訓練與嚴格飲食，讓身體明顯改造。

「這不僅是體能上的調整，也是心理上的準備，兩者都非常重要。」唐西奇說，「我們每天在訓練裡努力，大家的狀態都很好，跑動量很大，到目前為止一切都很棒。」

湖人最後一堂訓練課在出征熱身賽前結束，內容包括：34秒內跑完6趟全場、60秒內跑完10趟，最後再完成34秒內6趟。瑞迪克也親自加入最後一組折返跑，氣喘吁吁地笑稱：「我今天只跑最後6趟，夠了。」

湖人上季雖拿下50勝、以西區第3種子晉級季後賽，卻在首輪以1比4不敵灰狼，黯然止步。瑞迪克認為，透過更嚴格的體能與專注度提升，才是球隊補強陣容之外能自我成長的關鍵。

「我判斷球隊是否進入狀態有三個指標：一是防守端能否快速回防，二是進攻端是否保持速度，三是能否在攻防轉換中兼具衝搶與回防，最後是整體比賽的身體對抗強度。如果這些都做到高水準，就代表我們處於一個絕佳競爭狀態。」瑞迪克解釋。

後衛文森特（Gabe Vincent）則表示，即使大家腿很酸，仍願意接受教練的要求：「我跟JJ說過，如果我們全隊都討厭你，但大家是一起討厭你，那也很好。因為我們知道目標是什麼，大家願意接受挑戰並因此進步。」

不過，部分傷兵暫時無法跟上進度。詹姆斯（LeBron James，臀部神經不適）、史馬特（Marcus Smart，左腳跟腱傷勢）與新人蒂埃羅（Adou Thiero，左膝腫脹）都被列為休戰，確定無法出戰對太陽的熱身賽。另有大前鋒克萊柏（Maxi Kleber）則因大腿傷勢，將缺席數日。

瑞迪克表示，對於熱身賽，他將讓球員以「短時間上場」為主，避免連續8至10分鐘的長時間出賽，並會特別控制唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）的上場時間，避免過度消耗，確保核心戰力能在新賽季保持最佳狀態。

相關新聞

NBA／河村勇輝休賽季苦練拋投、三分 公牛主帥：想幫他加油

身高172公分的河村勇輝今年與公牛隊簽下雙向合約，他今天在IG曬出帥氣定裝照，感謝球迷支持。 現年24歲的河村勇輝上季在灰熊隊出賽22場，平均得到1.6分0.5籃板0.9助攻，三分命中率30.4

NBA／重返快艇盼奪冠寫完美句點 40歲保羅懷念「空接之城」時光

已經邁入40歲的控球指揮官保羅（Chris Paul）今年賽季重返快艇，近日受訪時，談起過往與葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）攜手合作的「空接之城（Lob C

NBA／湖人魔鬼訓練營加練折返跑 主帥笑：球員可能會討厭我

洛杉磯湖人今天將與太陽展開季前熱身賽，先前內部訓練營進行到第3天的時候，總教練瑞迪克（JJ Redick）讓全隊進行高強度全場折返跑，雖然有助於強化球員體能，但他也笑說：「我不確定球員們現在喜不喜歡我

NBA／新賽季將與AD組雙鎝 獨行俠年輕中鋒身高「暴增」

達拉斯獨行俠準備迎接2025-26年賽季，在錯過上季季後賽後，球隊希望能憑藉一個嶄新陣容重新起飛。其中，年輕中鋒萊夫利（Dereck Lively II）的「身高」成為焦點。 上季，萊夫利受到右

NBA／公鹿要複製溜馬？ 教頭瑞佛斯駁斥：我們要做自己

密爾瓦基公鹿隊首日訓練營結束後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接受《The Athletic》記者Eric Nehm訪問，回應外界質疑球隊的新打法似乎與溜馬依靠高節奏、團隊化學反應的模式相似。

NBA／先發五虎還差一人未定？ 尤多卡談火箭陣容安排

休士頓火箭在新賽季前仍有不少問題待解，主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，確定長期缺陣，控球後衛安排上成為外界焦點。總教練尤多卡（Ime Udoka）表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。