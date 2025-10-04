快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

NBA／重返快艇盼奪冠寫完美句點 40歲保羅懷念「空接之城」時光

聯合新聞網／ 綜合外電報導
40歲的保羅重返快艇。 美聯社
40歲的保羅重返快艇。 美聯社

已經邁入40歲的控球指揮官保羅（Chris Paul）今年賽季重返快艇，近日受訪時，談起過往與葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）攜手合作的「空接之城（Lob City）」時期，直言那是自己生涯最激動人心的時光之一，至今仍十分懷念。

「那就是空接之城，有過很棒的歲月和時光，」保羅表示，「每天比賽都能見到那樣的運動能力與激情，真的很瘋狂。我很想念那段日子。時間過得太快了，但如今能回到家人身邊，並重披快艇戰袍，感覺真的很好。」

現年40歲的保羅，雖不再是昔日巔峰的控球之神，但依舊帶著傳奇色彩重返快艇，這是他自2017年離隊後首度回歸。當年26歲的他正值生涯黃金期，與葛里芬、喬丹聯手帶領快艇連年闖進季後賽，成為西區勁旅，在他的引導之下，搭配身旁體能勁爆的隊友，讓球隊贏得「空接之城」美名，成為聯盟最具觀賞性的隊伍之一。

然而，這支快艇始終未能突破季後賽第二輪瓶頸，只能黯然解體。有人認為主帥瑞佛斯（Doc Rivers）難辭其咎，也有人歸因於隊內人際矛盾，導致球隊無法真正邁向成功。無論原因為何，那段時期終結得比預期更快，幾乎沒人想過保羅還會再次穿上快艇球衣。

歷經火箭、雷霆、太陽與馬刺的漂泊歲月後，保羅終於重返洛杉磯。上季仍繳出場均8.8分7.4助攻3.6籃板的他，即便不再是球隊主要核心，但他仍能憑藉傳球與掌控比賽的能力，成為快艇替補息的重要推手。同時，他的經驗與領導力，對於休息室文化與年輕球員成長將是無價的資產。

本季快艇擁有雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）、比爾（Bradley Beal）等明星戰將，期盼能夠更上層樓。保羅雖不會再像10年前那樣頻頻上演空拋連線，但他有機會彌補過去未竟的冠軍夢，替快艇打造全新篇章。

相關新聞

NBA／重返快艇盼奪冠寫完美句點 40歲保羅懷念「空接之城」時光

已經邁入40歲的控球指揮官保羅（Chris Paul）今年賽季重返快艇，近日受訪時，談起過往與葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）攜手合作的「空接之城（Lob C

NBA／新賽季將與AD組雙鎝 獨行俠年輕中鋒身高「暴增」

達拉斯獨行俠準備迎接2025-26年賽季，在錯過上季季後賽後，球隊希望能憑藉一個嶄新陣容重新起飛。其中，年輕中鋒萊夫利（Dereck Lively II）的「身高」成為焦點。 上季，萊夫利受到右

NBA／公鹿要複製溜馬？ 教頭瑞佛斯駁斥：我們要做自己

密爾瓦基公鹿隊首日訓練營結束後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接受《The Athletic》記者Eric Nehm訪問，回應外界質疑球隊的新打法似乎與溜馬依靠高節奏、團隊化學反應的模式相似。

NBA／先發五虎還差一人未定？ 尤多卡談火箭陣容安排

休士頓火箭在新賽季前仍有不少問題待解，主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，確定長期缺陣，控球後衛安排上成為外界焦點。總教練尤多卡（Ime Udoka）表

NBA／「看起來相當痛苦」 尼克「鐵人」哈特熱身賽傳傷情

紐約尼克新任總教練布朗（Mike Brown）今日迎來執教首秀，但在對上費城76人的首場熱身賽就傳出傷情，哈特（Josh Hart）在比賽中因下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。 根據《

NBA／「湖人可排全聯盟第三」 球評柏金斯：只輸雷霆、火箭

NBA新賽季即將開打，洛杉磯湖人的實力也引發球迷熱烈討論，隨著休士頓火箭、丹佛金塊等球隊大動作補強，加上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮，湖人想在西區登頂難度極高。不過，ESPN評論員柏金斯（Kendrick

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。