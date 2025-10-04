NBA／重返快艇盼奪冠寫完美句點 40歲保羅懷念「空接之城」時光

已經邁入40歲的控球指揮官保羅（Chris Paul）今年賽季重返快艇，近日受訪時，談起過往與葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）攜手合作的「空接之城（Lob City）」時期，直言那是自己生涯最激動人心的時光之一，至今仍十分懷念。

「那就是空接之城，有過很棒的歲月和時光，」保羅表示，「每天比賽都能見到那樣的運動能力與激情，真的很瘋狂。我很想念那段日子。時間過得太快了，但如今能回到家人身邊，並重披快艇戰袍，感覺真的很好。」

現年40歲的保羅，雖不再是昔日巔峰的控球之神，但依舊帶著傳奇色彩重返快艇，這是他自2017年離隊後首度回歸。當年26歲的他正值生涯黃金期，與葛里芬、喬丹聯手帶領快艇連年闖進季後賽，成為西區勁旅，在他的引導之下，搭配身旁體能勁爆的隊友，讓球隊贏得「空接之城」美名，成為聯盟最具觀賞性的隊伍之一。

然而，這支快艇始終未能突破季後賽第二輪瓶頸，只能黯然解體。有人認為主帥瑞佛斯（Doc Rivers）難辭其咎，也有人歸因於隊內人際矛盾，導致球隊無法真正邁向成功。無論原因為何，那段時期終結得比預期更快，幾乎沒人想過保羅還會再次穿上快艇球衣。

歷經火箭、雷霆、太陽與馬刺的漂泊歲月後，保羅終於重返洛杉磯。上季仍繳出場均8.8分7.4助攻3.6籃板的他，即便不再是球隊主要核心，但他仍能憑藉傳球與掌控比賽的能力，成為快艇替補息的重要推手。同時，他的經驗與領導力，對於休息室文化與年輕球員成長將是無價的資產。

本季快艇擁有雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）、比爾（Bradley Beal）等明星戰將，期盼能夠更上層樓。保羅雖不會再像10年前那樣頻頻上演空拋連線，但他有機會彌補過去未竟的冠軍夢，替快艇打造全新篇章。

