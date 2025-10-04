NBA／新賽季將與AD組雙鎝 獨行俠年輕中鋒身高「暴增」

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
7呎的萊夫利透露自己又長高了。 路透社
達拉斯獨行俠準備迎接2025-26年賽季，在錯過上季季後賽後，球隊希望能憑藉一個嶄新陣容重新起飛。其中，年輕中鋒萊夫利（Dereck Lively II）的「身高」成為焦點。

上季，萊夫利受到右腳踝疲勞性骨折困擾，例行賽僅僅出賽36場。今年7月他又接受右腳骨刺清創手術，不過目前已獲准參加訓練營。報導，球隊會在季前賽謹慎控制他的上場時間。

然而，萊夫利在休賽季的另一個驚喜，是身高竟再度「暴增」。根據資深記者史坦（Marc Stein）消息，7呎的萊夫利透露自己又長高了，目前可能已經7呎2到7呎3吋之間，差不多是達到218公分到221公分左右。

「萊夫利說他這個夏天又長高了，現在大概有7呎2或7呎3。」史坦在報導中寫道。

進入第3個NBA賽季，21歲的萊夫利可能會在長人如林的獨行俠陣中取得先發中鋒位置，取代目前因腳踝傷勢可能缺席2至3周的葛佛（Daniel Gafford），與新加盟的戴維斯（Anthony Davis）搭檔，組成強大的禁區雙塔。

萊夫利上季場均貢獻8.7分7.5籃板2.4助攻1.6阻攻，投籃命中率達70.2%，展現極高效率。

隨著健康狀況改善，加上「長高」的助力，萊夫利有望在新賽季扮演關鍵角色，幫助獨行俠重返爭冠行列。

