快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

NBA／公鹿要複製溜馬？ 教頭瑞佛斯駁斥：我們要做自己

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿總教練瑞佛斯強調，並不是要模仿印第安那溜馬或其他任何球隊。 美聯社
公鹿總教練瑞佛斯強調，並不是要模仿印第安那溜馬或其他任何球隊。 美聯社

密爾瓦基公鹿隊首日訓練營結束後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接受《The Athletic》記者Eric Nehm訪問，回應外界質疑球隊的新打法似乎與溜馬依靠高節奏、團隊化學反應的模式相似。

瑞佛斯強調，這並不是要模仿印第安那溜馬或其他任何球隊，「這是有差別的。有時候是照抄。大家花了多年想成為勇士，但沒有一隊成功。我們不會是溜馬，我們要做我們自己。」

「我們會打出我們的節奏，但要更快。我們做出改變，是因為我認為這是必須的打法，但如果我們是一支慢速、擁有大個子的球隊，我就不會去打快。我的想法是：要贏球，你必須成為最好的自己，我認為球隊犯的錯，就是試圖去當別人。」瑞佛斯進一步表示。

公鹿在休賽季進行重組，先是在自由市場搶來了最佳「延伸五號」之一的透納（Myles Turner），補強內線深度與護框能力；同時網羅老將哈里斯（Gary Harris）、控衛安東尼（Cole Anthony）與黃蜂後衛米西奇（Vasilije Micic）。

此外，球隊和波提斯（Bobby Portis）、波特（Kevin Porter Jr.）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）與普林斯（Taurean Prince）等主要輪替好手達成續約。

瑞佛斯表示，這些變動反映他對公鹿未來定位的整體規劃，「我強烈覺得，以我們原本的比賽節奏，很難贏到最後。雖然我們還是能贏球，表現也不差，但如果要更進一步，我們需要更多速度，需要更多能防守多位置的球員，我也認為我們必須打出不同風格的進攻。」

公鹿上季戰績48勝34敗，並連續三個賽季止步季後賽首輪，如今瑞佛斯進入執教第二年，正透過訓練營加速球隊調整，試圖建立新的團隊效應，強調節奏更快、風格多元、防守更彈性，盼能帶來新氣象。

公鹿 溜馬 勇士 Myles Turner Bobby Portis

相關新聞

NBA／約柯奇對金塊補強滿意 布朗透露當年曾後悔離開丹佛

金塊隊在今年夏天進行多筆交易與補強案，新賽季將以全新面貌出現在球迷面前，這也讓球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）...

NBA／笑稱想買走「30號」球衣 小柯瑞：我哥說他不缺錢

勇士隊季後補強終於大勢底定，其中包含簽下為期一年自由球員合約的小柯瑞（Seth Curry），將有望迎來新賽季的「咖哩兄弟連線」。今日小柯瑞也在受訪時，馬上拿哥哥柯瑞（Stephen Curry）的標

NBA／公鹿要複製溜馬？ 教頭瑞佛斯駁斥：我們要做自己

密爾瓦基公鹿隊首日訓練營結束後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接受《The Athletic》記者Eric Nehm訪問，回應外界質疑球隊的新打法似乎與溜馬依靠高節奏、團隊化學反應的模式相似。

NBA／先發五虎還差一人未定？ 尤多卡談火箭陣容安排

休士頓火箭在新賽季前仍有不少問題待解，主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，確定長期缺陣，控球後衛安排上成為外界焦點。總教練尤多卡（Ime Udoka）表

NBA／「看起來相當痛苦」 尼克「鐵人」哈特熱身賽傳傷情

紐約尼克新任總教練布朗（Mike Brown）今日迎來執教首秀，但在對上費城76人的首場熱身賽就傳出傷情，哈特（Josh Hart）在比賽中因下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。 根據《

NBA／「湖人可排全聯盟第三」 球評柏金斯：只輸雷霆、火箭

NBA新賽季即將開打，洛杉磯湖人的實力也引發球迷熱烈討論，隨著休士頓火箭、丹佛金塊等球隊大動作補強，加上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮，湖人想在西區登頂難度極高。不過，ESPN評論員柏金斯（Kendrick

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。