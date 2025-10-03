NBA／公鹿要複製溜馬？ 教頭瑞佛斯駁斥：我們要做自己

密爾瓦基公鹿隊首日訓練營結束後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接受《The Athletic》記者Eric Nehm訪問，回應外界質疑球隊的新打法似乎與溜馬依靠高節奏、團隊化學反應的模式相似。

瑞佛斯強調，這並不是要模仿印第安那溜馬或其他任何球隊，「這是有差別的。有時候是照抄。大家花了多年想成為勇士，但沒有一隊成功。我們不會是溜馬，我們要做我們自己。」

「我們會打出我們的節奏，但要更快。我們做出改變，是因為我認為這是必須的打法，但如果我們是一支慢速、擁有大個子的球隊，我就不會去打快。我的想法是：要贏球，你必須成為最好的自己，我認為球隊犯的錯，就是試圖去當別人。」瑞佛斯進一步表示。

公鹿在休賽季進行重組，先是在自由市場搶來了最佳「延伸五號」之一的透納（Myles Turner），補強內線深度與護框能力；同時網羅老將哈里斯（Gary Harris）、控衛安東尼（Cole Anthony）與黃蜂後衛米西奇（Vasilije Micic）。

此外，球隊和波提斯（Bobby Portis）、波特（Kevin Porter Jr.）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）與普林斯（Taurean Prince）等主要輪替好手達成續約。

瑞佛斯表示，這些變動反映他對公鹿未來定位的整體規劃，「我強烈覺得，以我們原本的比賽節奏，很難贏到最後。雖然我們還是能贏球，表現也不差，但如果要更進一步，我們需要更多速度，需要更多能防守多位置的球員，我也認為我們必須打出不同風格的進攻。」

公鹿上季戰績48勝34敗，並連續三個賽季止步季後賽首輪，如今瑞佛斯進入執教第二年，正透過訓練營加速球隊調整，試圖建立新的團隊效應，強調節奏更快、風格多元、防守更彈性，盼能帶來新氣象。