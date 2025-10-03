NBA／先發五虎還差一人未定？ 尤多卡談火箭陣容安排

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
總教練尤多卡表示，第五號先發仍待評估。 法新社
休士頓火箭在新賽季前仍有不少問題待解，主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，確定長期缺陣，控球後衛安排上成為外界焦點。總教練尤多卡（Ime Udoka）表示，目前先發陣容已經確定四人，但第五號先發仍待評估。

尤多卡在接受《Sports Illustrated》記者賓克利(Lachard Binkley)訪問時，被問到先發人選是否會依比賽對位來調整，或是維持固定，他回應，「這是可能的，我們在范弗利特受傷前就考慮過。如果這對球隊有利，我們會去做，但同時，陣容的連續性很重要，這能讓球員保持信心，不會懷疑自己。若要採取輪替先發，需要相當成熟度，不過有些情況下，這樣的安排也能帶來好處。」

「同時我們看到一些球員正在進步，他們付出極大努力，你也希望能回報他們，大致上我們已經確定四個人選，第五人會再做決定。」尤多卡補充道。

隨著范弗利特因傷幾乎整季報銷，火箭必須尋找替補方案。其中，湯普森（Amen Thompson）被視為首要人選，雖然還不確定是否會成為主要持球人，但預期將擔任更多組織角色。

另一名候補是謝普得（Reed Sheppard），他在菜鳥球季出場時間有限，但新賽季可能迎來更多上場時間，甚至有望競爭先發。中鋒森根（Alperen Sengun）也展現過組織能力，可能會在半場進攻中扮演更多持球角色。

Alperen Sengun Udoka VanVleet Thompson Sheppard

