快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

NBA／「看起來相當痛苦」 尼克「鐵人」哈特熱身賽傳傷情

聯合新聞網／ 綜合報導
哈特在首場熱身賽中下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。 美聯社
哈特在首場熱身賽中下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。 美聯社

紐約尼克新任總教練布朗（Mike Brown）今日迎來執教首秀，但在對上費城76人的首場熱身賽就傳出傷情，哈特（Josh Hart）在比賽中因下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。

根據《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，哈特退場的真正原因並非受傷，而是遭到驅逐，「尼克表示哈特沒有回到比賽是因為被驅逐，不是因為受傷。未來幾天情況是否會有變化，還要再觀察。」

此外，布朗在賽後談到愛將的狀況，表示哈特將在明日接受進一步檢查，「下背部痠痛，我們會看看他明天的感覺。我沒有親眼看到他倒下，只是看到他躺在地上，看起來相當痛苦。目前處於每日觀察階段，我們會再看看他明天情況如何。」

美聯社
美聯社

哈特是尼克上季打進東區決賽的重要拼圖，並且相當耐操是聯盟知名鐵人，不僅是精神領袖，也是球隊最好的籃板手之一，出賽77場，平均抓下9.6個籃板。

若哈特缺陣一段時間，對尼克將是沉重打擊。雖然球隊休賽季補進亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、克拉克森（Jordan Clarkson）等人增強板凳深度，但布朗仍需要哈特這樣的球員來維持團隊深度。目前看來，後衛麥克布萊德（Miles McBride）將是首位遞補哈特空缺的後場人選。

Jordan Clarkson Guerschon Yabusele 76人 尼克

相關新聞

NBA／約柯奇對金塊補強滿意 布朗透露當年曾後悔離開丹佛

金塊隊在今年夏天進行多筆交易與補強案，新賽季將以全新面貌出現在球迷面前，這也讓球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）...

NBA／笑稱想買走「30號」球衣 小柯瑞：我哥說他不缺錢

勇士隊季後補強終於大勢底定，其中包含簽下為期一年自由球員合約的小柯瑞（Seth Curry），將有望迎來新賽季的「咖哩兄弟連線」。今日小柯瑞也在受訪時，馬上拿哥哥柯瑞（Stephen Curry）的標

NBA／「看起來相當痛苦」 尼克「鐵人」哈特熱身賽傳傷情

紐約尼克新任總教練布朗（Mike Brown）今日迎來執教首秀，但在對上費城76人的首場熱身賽就傳出傷情，哈特（Josh Hart）在比賽中因下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。 根據《

NBA／「湖人可排全聯盟第三」 球評柏金斯：只輸雷霆、火箭

NBA新賽季即將開打，洛杉磯湖人的實力也引發球迷熱烈討論，隨著休士頓火箭、丹佛金塊等球隊大動作補強，加上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮，湖人想在西區登頂難度極高。不過，ESPN評論員柏金斯（Kendrick

NBA／季前補強聲勢浩大 約柯奇表態永遠成為「金塊球員」

金塊在這個休賽季補進眾多戰力，滿足了當家球星、三度獲選年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）的期待，對金塊來說，這些補強不僅意味著在季後賽能擁有更深的輪替與更多體能，也意味著明年夏天可能為約柯奇

NBA／去獨行俠後變胖了？ 戴維斯回應增重質疑曝原因

達拉斯獨行俠的媒體日與訓練營前幾天，外界除了觀察到戴維斯（Anthony Davis）剪了新髮型外，真正掀起熱議的是他的身形明顯增重。 上個賽季，戴維斯的登錄體重為253磅，這與他職業生涯大部分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。