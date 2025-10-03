NBA／「看起來相當痛苦」 尼克「鐵人」哈特熱身賽傳傷情
紐約尼克新任總教練布朗（Mike Brown）今日迎來執教首秀，但在對上費城76人的首場熱身賽就傳出傷情，哈特（Josh Hart）在比賽中因下背部不適倒地，隨後又因技術犯規遭驅逐離場。
根據《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，哈特退場的真正原因並非受傷，而是遭到驅逐，「尼克表示哈特沒有回到比賽是因為被驅逐，不是因為受傷。未來幾天情況是否會有變化，還要再觀察。」
此外，布朗在賽後談到愛將的狀況，表示哈特將在明日接受進一步檢查，「下背部痠痛，我們會看看他明天的感覺。我沒有親眼看到他倒下，只是看到他躺在地上，看起來相當痛苦。目前處於每日觀察階段，我們會再看看他明天情況如何。」
哈特是尼克上季打進東區決賽的重要拼圖，並且相當耐操是聯盟知名鐵人，不僅是精神領袖，也是球隊最好的籃板手之一，出賽77場，平均抓下9.6個籃板。
若哈特缺陣一段時間，對尼克將是沉重打擊。雖然球隊休賽季補進亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、克拉克森（Jordan Clarkson）等人增強板凳深度，但布朗仍需要哈特這樣的球員來維持團隊深度。目前看來，後衛麥克布萊德（Miles McBride）將是首位遞補哈特空缺的後場人選。
