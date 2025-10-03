NBA／「湖人可排全聯盟第三」 球評柏金斯：只輸雷霆、火箭

NBA新賽季即將開打，洛杉磯湖人的實力也引發球迷熱烈討論，隨著休士頓火箭、丹佛金塊等球隊大動作補強，加上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮，湖人想在西區登頂難度極高。不過，ESPN評論員柏金斯（Kendrick Perkins）卻給出大膽預測，認為湖人依舊具備爭冠實力。

柏金斯近日在《Road Trippin》節目中直言只要保持完整陣容，湖人的危險程度不輸任何球隊，「在我看來，湖人是全NBA第三好的球隊。我列的前三名都在西區：雷霆、火箭、湖人。」

「他們深度很好，范德比爾特（Jared Vanderbilt）終於回來了，健康參加訓練營。記得他之前動過雙腳踝手術，那真的不是容易復原的事情。里夫斯（Austin Reaves），我期待他再打出突破性的賽季，他去年已經是公認的三把手。對我來說，我很喜歡現在的湖人。我要說他們能奪冠嗎？不，但我確實把他們排進前三爭冠熱門。」柏金斯進一步說明。

不過，由於柏金斯長年力挺詹姆斯（LeBron James），因此外界經常質疑他的評價帶有偏袒。有人認為湖人應排在明尼蘇達灰狼之後，甚至可能不如補強後的金塊。然而若湖人在休賽季引進的新園發揮實力，加上核心保持健康，他們仍有望再度擠進西區強權行列。