NBA／笑稱想買走「30號」球衣 小柯瑞：我哥說他不缺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
小柯瑞新賽季將改穿31號球衣。 美聯社
小柯瑞新賽季將改穿31號球衣。 美聯社

勇士隊季後補強終於大勢底定，其中包含簽下為期一年自由球員合約的小柯瑞（Seth Curry），將有望迎來新賽季的「咖哩兄弟連線」。今日小柯瑞也在受訪時，馬上拿哥哥柯瑞（Stephen Curry）的標誌性球衣號碼開起玩笑。

小柯瑞笑說自己曾試圖花錢買哥哥的30號球衣，「我試著想跟他買過來，但他說他不需要這筆錢，我想NBA也不會同意吧。」。

事實上，小柯瑞在過去11個NBA賽季中，經常身披30號登場，生涯三分球命中率高達43.3%，甚至比哥哥的42.3%還要高。不過在總數上，哥哥以4,058記三分球大幅領先小柯瑞的945記，兩人的成就也相差甚遠。

此外，柯瑞職業生涯1,181場比賽（包含155場季後賽）從未脫下過30號戰袍，因此小柯瑞幾乎不可能在勇士「搶走」這件球衣，最終選擇改穿31號。

談到加盟勇士，小柯瑞表示自己對球隊風格並不陌生，「過去16年我大概看了勇士95%的比賽，所以我多少知道他們的打法。」

值得一提的是，勇士被認為將擁有近年來NBA最年長的先發陣容之一，柯瑞（37歲）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler，36歲）、格林（Draymond Green，35歲）、以及新加盟的霍福特（Al Horford，39歲）都可能進入先發。不過，小柯瑞的加盟與替補火力，或許能幫助勇士在競爭激烈的西區重新突圍。

隨著新賽季將至，勇士將在10月23日對戰洛杉磯湖人，正式展開2025-26賽季，球隊也正努力在「柯瑞時代」榨出最後能量。

