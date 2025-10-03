快訊

NBA／約柯奇對金塊補強滿意 布朗透露當年曾後悔離開丹佛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇在今天受訪時直言，對於金塊的休賽季補強感到滿意。 路透
金塊隊在今年夏天進行多筆交易與補強案，新賽季將以全新面貌出現在球迷面前，這也讓球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天受訪時直言，對於球隊的休賽季補強感到滿意。

金塊今年季後賽第二輪在與雷霆隊進行7場大戰落敗後，休賽季進行不小的異動，包括扶正了代理主帥艾德曼（David Adelman），又透過波特（Michael Porter Jr.）的交易案換回強森（Cameron Johnson）並清出薪資空間，之後又陸續補進小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）以及簽回布朗（Bruce Brown），讓戰力深度更勝以往。

對於球隊休賽季的改變，約柯奇在今天受訪時說：「制服組確實改變了球隊，布朗回來了，我們曾和他一起贏得冠軍，現在我們將繼續幫助他重振生涯，然後我們還有強森、瓦藍邱納斯等一批新球員，荷姆斯（DaRon Holmes II）也恢復了健康，讓我們拭目以待的，這對我們來說是個全新的開始。」

布朗本季重回金塊。 法新社
布朗本季重回金塊。 法新社

布朗在前幾年幫助金塊奪冠後，先是加盟了溜馬隊又被送到暴龍隊，不過他也透露，在離開金塊後不久就渴望回到丹佛，「我在溜馬的時候感覺很棒，但只待了三個月，到了暴龍後我們走上了兩條截然不同的道路，他們正在重建，但我正迎接生涯的另外一個階段，所以當我一到暴龍，我就想要回到金塊了。」

