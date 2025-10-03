NBA／季前補強聲勢浩大 約柯奇表態永遠成為「金塊球員」

金塊在這個休賽季補進眾多戰力，滿足了當家球星、三度獲選年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）的期待，對金塊來說，這些補強不僅意味著在季後賽能擁有更深的輪替與更多體能，也意味著明年夏天可能為約柯奇端來一份巨大的延長合約。

雖然約柯奇目前正處在五年2.76億美元、超級頂薪合約的第三年，並未直接表態是否會在2026年簽下延長約，但約柯奇今年夏天選擇不簽下四年2.12億美元的合約，因為明年續約更有利，他可以簽下同樣為期四年但價值2.93億美元的延長合約。

「我的計畫是永遠當一名金塊球員。我是說，我不會去想那個。我認為延長合約是一種獎勵，是運動中很自然的事情。尤其在當今NBA，隨著薪資上限不斷增長，你會看到這樣的情況。」約柯奇表示。

此外，金塊正式任命艾德曼（David Adelman）為總教練，並以副總裁坦澤（Ben Tenzer）和華勒斯（Jon Wallace）取代總管布斯（Calvin Booth）。

不僅如此，金塊透過交易送走前鋒波特（Michael Porter Jr.）換來射手強森（Cam Johnson），還補進中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與冠軍班底布朗（Bruce Brown）；另外，金塊還將迎回因右腳阿基里斯腱撕裂，而錯過整個菜鳥球季的6呎9吋首輪中前鋒荷姆斯（DaRon Holmes II）。

「我是說，他們的確改變了這支球隊。布魯斯回來了，我們和他一起贏過冠軍。需要再次拯救他的生涯。我們有卡姆，也有邱納斯，我們有一堆新球員。，們還有健康的荷姆斯。拭目以待吧，這是一種新的能量、新的開始。希望我們能做出一番成就。」約柯奇說道。

布朗則透露自己早就想回到丹佛，他在奪冠後簽約印第安納溜馬，不久後便被交易到多倫多暴龍，「印城對我來說很好，但我只待了三個月。當我到多倫多時，我們走在兩條完全不同的道路上。他們在重建，而我已經過了那個階段。所以老實說，我一到那裡，就已經想回來了。」