NBA／湖人魔鬼訓練盼重返榮耀 唐西奇：有趣、興奮、刻苦

湖人隊上賽季在透過季中驚天交易案換來唐西奇（Luka Doncic）後，新賽季將是雙方合作的第一個完整賽季，對於今年休賽季總教練瑞迪克（JJ Redick）提出希望球員調整出冠軍級別的狀態，唐西奇在歷經了球隊前三天的魔鬼訓練營後也用三個詞做出心得總結，那就是「有趣、興奮、刻苦。」

湖人在今年季後賽遭到灰狼隊淘汰後，總教練瑞迪克早早就向球迷傳達下一份指令，那就是必須在休賽季調整出「冠軍級別的身體狀態」，而這樣的指令也一路落實到季前訓練營中，讓瑞迪克在今天受訪時都直言，「我不太確定球員現在是否還喜歡我。」

儘管不確定是否跟瑞迪克的指令有關，但湖人唐西奇今年夏天在體態上的改變也是各界有目共睹，而在結束歐錦賽的賽程後，他也在日前加入湖人魔鬼訓練營，並在今天用三個詞總結訓練營心得「有趣、興奮、刻苦。」

唐西奇直言，在這個夏天忙碌的行程後，湖人球團也希望他能以更輕鬆的方式重新融入球隊，避免受傷狀況發生，但他也強調，自己已經做好準備，期待幫助湖人重返榮耀，「這個夏天很忙，有大概一個半月都在為國家隊比賽，這對我來說壓力有點大，但這同時也讓我會季前賽和例行賽提前做好準備，這是很重要的。」

至於湖人後衛文森（Gabe Vincent）則表示，並不在意訓練營有多麼辛苦，「我前陣子就跟瑞迪克說過，如過我們都討厭他，但卻是出於共同的目標，那一切就沒關係，只要我們團結一致就夠了，肯定沒有人會喜歡在長時間的訓練後還要跑步，但我們都知道這是給自己的目標，所以我們都接受這樣的訓練，並從中受益。」