NBA／去獨行俠後變胖了？ 戴維斯回應增重質疑曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯身形明顯增重引發熱議。截圖自Basketball Forever X
達拉斯獨行俠的媒體日與訓練營前幾天，外界除了觀察到戴維斯（Anthony Davis）剪了新髮型外，真正掀起熱議的是他的身形明顯增重。

上個賽季，戴維斯的登錄體重為253磅，這與他職業生涯大部分時間的數據相符，雖然官方數據體重尚未揭曉，但從照片來看，應該已經超過253磅，不過戴維斯很快就撇清外界疑慮，強調自己感覺很好，也在積極跑動。

事實上，戴維斯認為球迷唯一應該擔心的，是他今夏接受手術的眼睛，因此新賽季將戴護目鏡出賽，「等到11月，我通常都會在255到258磅之間。我從不想一開始就以比賽體重進入賽季，因為賽季中我會掉體重，那樣會變得太輕。我會先把體重往上加，因為在訓練營我很快就會掉10到12磅。目前我已經掉了5磅。」

值得一提的是，在獨行俠將唐西奇（Luka Doncic）交易到洛杉磯湖人後，健康與體能成為球隊首要課題。總經理哈里森（Nico Harrison）更直言，唐西奇體能問題正是促成交易的原因之一。

然而，馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與奧克拉荷馬雷霆新生代獨角獸霍姆葛倫（Chet Holmgren）身材更為纖細、靈活。在快攻中，不論戴維斯體重多少，都難以與他們速度匹敵；但在禁區對抗時，儘管身高略矮，戴維斯卻能憑藉體格把他們擠離最佳位置。對他來說，體型正是最好的防守武器。要在防守端限制這些對手，增加肌肉量也就成為必然選擇。

