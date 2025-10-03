NBA／換穿1號！庫明加回擊酸民：到場的球迷才是MVP

勇士潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在與球隊陷入長達三個月的合約僵局後，終於在休賽季結束時與球隊簽下兩年4850萬美元的新合約（第二年為球隊選項），並在媒體面前首次回應外界對他的忠誠度質疑。

庫明加強調，真正的勇士球迷是那些到現場支持球隊的人，而非社群媒體上的「鍵盤勇士」，「我覺得很多球迷太容易被情緒影響，通常不是那些會到現場的球迷，而是整天在Twitter、TikTok、社群媒體上的人。那些實際來到比賽現場支持我們的球迷才是真正的MVP。」

對於外界揣測與批評，庫明加則表示自己並不在意，「那些每天待在家裡的人根本不知道發生什麼事，他們甚至沒有看清楚狀況，就隨便發言。真正認識我的人，包括我與球隊高層、教練的對話，都清楚我對勇士的承諾，以及我想要完成的事情，這才是我在乎的。」

庫明加因腳踝嚴重扭傷缺席了2024-25賽季超過兩個月，整季僅10場先發出賽，職業生涯至今出賽258場，但先發場次不到三分之一。這段受限自由球員的等待期，也讓他第一次深刻感受到職業運動的「商業一面」，「這就是籃球的一部分，這是一門生意。最重要的是我們完成了，而我也很高興能繼續待在這裡。」

事實上，庫明加過去曾在社群上發文「我會永遠相信自己」引發外界聯想，不過他澄清並不完全是為合約下注，「我會說，相信自己是為了幫助我們贏下一座冠軍，這是我們共同的目標。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則在媒體日再次強調，球隊仍會圍繞柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）三名核心進行運作，並點出庫明加若想獲得更多上場時間，必須展現無球跑動、籃板與防守專注度。

對此，庫明加表示他的目標就是在攻防兩端找到幫助球隊贏球的方式，「不論是防守、進攻，都要找到一個能成為贏球拼圖的方式，甚至是幫助我們拿下總冠軍。如果是防守被交付任務，我就去防守對手最強的球員；或者他們需要我得分……這就是我期待的，我也願意接受任何角色安排。」

隨著新合約塵埃落定，勇士在明年1月16日之後將有三周時間決定是否在交易截止日前處理庫明加，也讓他的新合約被外界視為球隊可能的交易籌碼。不過庫明加本人則強調，他的目標是長期留在勇士，「我現在就在這裡，這是大家的目標，能夠長期待在一支球隊，未來如何誰都說不準。」

此外，庫明加也將換上全新的1號球衣，象徵他在勇士開啟新的篇章，「這是一個新的開始，我想回到我真正穿過的號碼，那是我在聖派翠克高中時所穿的。我只是想嘗試一些新的東西，你懂的。」