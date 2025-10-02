NBA／「他們交易我！」引爆湖人群聊 里夫斯回憶戴維斯驚天交易

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）近日在《The Old Man and The Three》播客節目中，回憶今年2月唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）的震撼交易過程，坦言自己最初以為僅是戴維斯的玩笑。

里夫斯表示，「我打開手機時，看到AD傳來一句：『他們交易我。』如果你認識AD，你就知道他很常開玩笑，所以我直接笑了笑，然後放下手機。但手機一直響，我心想『這是怎麼回事？』」

「我馬上打給Aaron（經理人），問他：『這到底是怎麼回事？』他也說：『不可能是真的吧？』我說：『好，若有新消息記得通知我。』」里夫斯接著補充。

事實上，直到里夫斯打電話給湖人助教拜爾（Bob Beyer）時，才得到確切答案，「我問他：『這到底怎麼回事？』他只回『呃』，我說：『呃什麼？』然後他才說：『是真的。』我追問：『你怎麼知道？』他說：『我正坐在Max Christie旁邊。』」

就這樣，湖人群組在短短幾分鐘內炸開，里夫斯才確認這筆震撼交易確實成真。