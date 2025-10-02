NBA／坦言奪最佳防守球員不易 愛德華拚MVP與總冠軍做目標

現年24歲的灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards），以直率、幽默受訪風格受到媒體喜愛，並留下許多經典語錄。近日受訪時，愛德華再度真性情發言，坦言自己難以奪下年度最佳防守球員獎，但強調「MVP和總冠軍才是真正目標」。

「我不認為自己能拿下最佳防守球員，因為隊上已有兩位頂尖防守者了（戈貝爾、麥克丹尼爾斯），要從他們手中搶走這個獎項很難。我不想把這份榮譽從他們身上拿走。」愛德華表示。

不過，愛德華也補充道，「只要我每晚都能帶來防守影響，那就足夠了。只要能進入年度防守第二隊或第一隊，這對我來說已經有意義，但最佳防守球員可能不容易，MVP和總冠軍才是我的最終目標。」

愛德華強調防守端必須以身作則，甚至主動要求教練團在他鬆懈時要直接點名提醒，「我不能今天認真防守，明天對手比較弱就鬆懈。我必須每一晚都準備好，並為此感到驕傲。」

愛德華近年已成長為聯盟頂尖的攻防俱佳球員，上賽季場均攻下生涯新高27.6分，並以320記三分球高居聯盟第一，連續三年入選明星賽、並帶領灰狼連兩年闖進西區冠軍賽。

灰狼在2023-24賽季曾是全聯盟防守效率最佳的球隊，平均僅失106.5分。愛德華也補充，球隊新賽季的目標將是重拾這份榮耀。