NBA／獨行俠訓練營首日便傳傷情 中鋒葛佛將缺席2至3周

達拉斯獨行俠在訓練營展開首日便傳出傷情，新簽下3年5420萬美元中鋒葛佛（Daniel Gafford）因腳踝扭傷，將缺席2至3周，開幕戰能否登場將成疑。

葛佛今日迎來他的27歲生日，卻只能在養傷中度過。總教練基德（Jason Kidd）今日也證實此消息，表示葛佛將錯過剩餘訓練營及所有季前賽。

葛佛上賽季效力於獨行俠，出賽57場，平均上場時間21.5分鐘，繳出12.3分、6.8籃板、1.4助攻、1.8火鍋的成績，投籃命中率高達70.2%，展現禁區主宰力。

不過，葛佛在上季因膝蓋扭傷曾缺席連續21場比賽，直到四月才復出，更在2月因右膝MCL三級扭傷，提前報銷球季最後兩個月。

慶幸的是，若葛佛無法在開幕戰上場，獨行俠在內線仍具備相當深度。新星中鋒萊夫利二世（Dereck Lively II）、明星長人戴維斯（Anthony Davis）與狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）將可能升任先發。此外，老將鮑威爾（Dwight Powell）與前鋒華盛頓（P.J. Washington）也能提供適時支援。