NBA／火箭芬尼史密斯將缺席開幕戰 教頭坦言回歸時間待確定

休士頓火箭隊新加盟的鋒線球員芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），因休賽季接受左腳踝手術，將無緣出席新賽季開幕戰，總教練尤多卡（Ime Udoka）在訓練營受訪時親口證實這一消息。

至於芬尼史密斯何時能代表火箭首次出賽，尤多卡坦言目前仍不確定，「我不知道他會延後多久才能回到場上。」

尤多卡補充，目前芬尼史密斯尚未被允許參與對抗訓練，但已在訓練營中進行其他活動，「雖然還不能進行對抗，但他有參與所有投籃和其他訓練內容，也同時在練習時接受治療。」

芬尼史密斯生涯足跡遍及獨行俠、籃網與湖人，今夏正式轉戰火箭，簽下4年、總值5300萬美元的合約。

上賽季芬尼史密斯在湖人出賽63場，平均上場28.9分鐘，繳出8.7分、3.9籃板、1.4助攻、.9火鍋的成績，三分命中率高達41.1%。