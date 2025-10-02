快訊

NBA／柯瑞兄弟並肩作戰 勇士總管誇小柯瑞：史上第二好射手

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著小柯瑞加盟勇士，球迷將有望見證兄弟檔同場作戰的美好畫面。截圖自勇士官方X
隨著小柯瑞加盟勇士，球迷將有望見證兄弟檔同場作戰的美好畫面。截圖自勇士官方X

勇士隊昨日搞定庫明加（Jonathan Kuminga）的合約後，季後補強終於大勢底定，包含小柯瑞（Seth Curry）的加盟，球迷將有望見證柯瑞（Stephen Curry、Seth Curry）兄弟檔同場作戰的美好畫面。

勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）談到簽下小柯瑞的原因時直言，「在這個時代，任何時候能增加投射能力都是好事。他是史上三分命中率第二好的射手吧？我們今天球館裡還有另外兩位射手排進前3。所以，這完全是為了增加投射火力。我們很期待他加入。」

事實上，小柯瑞生涯三分命中率高達43.2%，名列NBA史上第七，高於哥哥柯瑞的42.3%（史上第13）。

「他簽的是一年合約，我們會持續觀察。當然還有薪資空間與「第二層硬上限」的豪華稅線限制要處理，這部分會交給我們的策略團隊去計算。」鄧利維進一步說道。

勇士透露，由於必須先完成庫明加（Jonathan Kuminga）的合約問題，簽約進度稍有延遲，不過小柯瑞預計將於明日投入訓練。

隨著柯瑞兄弟同時披上戰袍，對於重視外線的現代籃球來說，勇士的「水花系統」將再度升級。雖然合約僅為一年，但球隊的投射火力勢必成為新賽季矚目焦點之一。

