NBA／76人太沒誠意！葛萊姆斯接受QO明年成完全自由球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人提的續約報價太沒誠意，讓葛萊姆斯最終決定接受合格報價，換取明年自由身。 路透
在同梯的庫明加（Jonathan Kuminga）、吉迪（Josh Giddey）等人在今年休賽季相繼續約完成後，葛萊姆斯（Quentin Grimes）也在今天接受76人隊1年870萬美元的合格報價（Qualifying Offer），並將在明年夏天成為完全自由球員，有望爭取一張更大合約。

葛萊姆斯今年2月遭到獨行俠隊交易到76人後，在傷兵累累的費城找到一片新天地，在出賽的28場比賽中他繳出一張平均21.9分、5.2籃板、4.5助攻的亮眼數據，成為76人黯淡賽季中的一絲光芒。

儘管季後76人也持續與葛萊姆斯談約，不過葛萊姆斯提出希望獲得一份年薪3000萬美元的合約，儘管後來又陸續調降至2500萬美元至2000萬美元，但76人希望的價碼則為4年3900萬美元，在雙方對於合約價格有極大落差下，最終也未能在合格報價截止前達成共識，只能續簽下1年870萬美元的合格報價。  

這代表新賽季葛萊姆斯雖然將續披76人戰袍，但將擁有交易否決權，更可以在季後成為完全自由球員，而76人之所以不願給出葛萊姆斯期望的薪水的主因，仍在於球隊的主力群傷病問題，以及葛萊姆斯出賽「樣本數」偏少，讓他們對於新賽季抱持一定的擔憂，通過續簽合格報價的方式，將保留了陣容變化上的彈性空間。

