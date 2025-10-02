NBA／希望能被球迷記住 拉拉維亞誓言助湖人再度奪冠

休賽季大動作頻繁、砸重金續約核心，又交易來艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）的湖人隊，引發外界高度關注。不過在眾多補強中，6呎7吋的年輕前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）雖然話題度不高，卻贏得詹姆斯（LeBron James）和總教練瑞迪克（JJ Redick）的高度肯定。

「能在自由市場簽下一名年輕球員，對於一支想爭冠的球隊來說是難得機會。他對我們休賽期要求的投入度非常高，我對他非常看好。」瑞迪克表示。

拉拉維亞透露，訓練營僅展開第二天，他已被要求防守四個不同位置，並經常與唐西奇（Luka Doncic）同組訓練。拉拉維亞驚嘆東契奇多變的進攻手段，也積極學習如何在東契奇持球時找到最合適的空間。

「能與這樣的球員搭檔，會讓我的比賽輕鬆很多。我們隊上有很多能得分的球員，所以我的任務就是去補足他們，並且每天在攻防兩端都帶來能量。」拉拉維亞說道。

有趣的是，拉拉維亞剛在訓練營前結婚，表示喜歡在日常生活保持低調，但希望能靠場上的勝利被球迷記住，「我明白這支球隊每年的唯一目標就是總冠軍，而我在這裡的唯一目標，就是幫助球隊再添戒指。」。

拉拉維亞是2022年選秀第19順位新秀，職業生涯三分命中率42.9%，場均可貢獻6.9分與3.3籃板。生涯於曼菲斯灰熊起步，上季轉戰國王出戰19場，但球隊最終未執行他的球隊選項，讓他進入自由市場。

事實上，出生於加州的拉拉維亞，童年移居印第安納波利斯，從小在父親的影響下支持湖人，更將魔術強森（Magic Johnson）視為偶像，如今披上紫金戰袍，也誓言將助湖人再度問鼎總冠軍。