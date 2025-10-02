NBA／聯盟攜手AWS用AI強化觀賽體驗 即時解讀場上局勢

美國職業籃球聯盟（NBA）與亞馬遜雲端運算服務Amazon WebServices（AWS）今天宣布達成多年合作關係，AWS將成為NBA及其附屬聯賽，包括WNBA、NBA G聯盟、非洲籃球聯盟及NBA Take-Two Media的官方雲端服務與雲端人工智慧（AI）合作廠商。

AWS發布新聞稿指出，在這項合作框架下，NBA與AWS將推出由AWS支援的籃球智慧平台「NBA深度賽場」（NBA Inside the Game），把數十億個資料節點轉化為獨到見解與互動體驗。

AWS專業服務與Agentic AI副總裁瓦斯蓋茲（Francessca Vasquez）表示，此次合作將充分詮釋雲端與AI技術如何革新籃球運動，不僅能夠生成前所未有的資料洞察，更能打造沉浸式體驗。

NBA將借助AWS的AI技術，在比賽期間為球迷提供即時資料與深度賽事分析。全新的先進資料平台能夠處理NBA球員的即時追蹤資料，透過機器學習與AI技術，系統會分析每個球員29項資料節點的移動軌跡，進而動態解讀場上局勢。

在2025-26賽季期間，NBA與AWS將陸續推出由AI賦能的統計資料，首次捕捉並量化以往未曾評估過的籃球表現面向。例如，AI演算法可即時偵測每名進攻球員對應的主要防守者，一旦確定主要防守者，便能透過標記每次資料記錄時的防守者來升級傳統技術統計；包括施壓頻率、協防次數與防守換位等新型指標，現在也可被記錄並統計。

投籃難度也將透過新的資料指標進行量化，例如「預期投籃命中率」。這項指標會綜合考量多項因素，包括球員的身體朝向與準備姿勢、防守干擾相關的施壓強度與防守距離、攻防球員的即時位置等因素。

此外，系統可以量化無形的影響力「引力」，也就是某些球員只要出現在場上，即使沒有觸球，也能為隊友創造有利條件。這項全新的資料統計透過量化球員吸引防守的程度，包括持球與無球狀態下吸引的防守強度，量化其為隊友創造的空間。