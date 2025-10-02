NBA／「庫明加人生」 落幕 柯爾：相信他不是氣氛破壞者

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「庫明加人生」終於落幕，教頭柯爾說自己仍與他保有良好關係。 美聯社
在歷經三個多月的談判後，勇士隊在昨天與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）完成續約，新賽季核心陣容也大致底定，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今天訓練後也強調，自己與庫明加始終保持良好關係，也認為庫明加不會是破壞球隊氣氛的那種球員。

勇士在昨天宣布與庫明加簽下一張2年4850萬美元附帶第二年球隊選項的續約，確定下賽季將續披勇士戰袍，而柯爾也直言，球隊當前的工作就是幫助庫明加盡快融入以三巨頭為主的陣容之中，尤其上賽季在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後，庫明加一度尋找不到在球隊中的定位。

柯爾在今天球隊練球後表示，儘管勇士與庫明加的續約談判過程一度不太順利，但在一切塵埃落定後，他也將與庫明加深入對談，也相信庫明加也能夠將心定下來，尤其勇士休息室還有柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和巴特勒坐鎮，並不擔心會有氣氛上的問題。

至於勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也認為，在庫明加確定續留後，現在的勇士已經有一個相當有潛力的陣容，與去年剛開季時有著截然不同的感受，「我認為我們現在已經不用再做陣容上的調整，去年這個時候，我還會說我們還有很多需要加強的地方，但現在已經沒有這種感覺，當然情況可能會改變，因為我們隊上有很多很有價值的球員，還是可能會有些交易，但更重要的是找到對球隊和球員都合適的方案。」

對於外傳勇士與庫明加在談判過程中附帶了「先簽約後交易」的說法，鄧利維則強調談判過程將是一切保密，「作為一名退休球員，我理解球員的職業生涯有限，也不反對球員為了獲得理想的合約而努力，包括金錢、球隊和角色都是自由球員所追求的，不管球員選擇什麼方式我都不反對。」

