NBA／霍福特直言勇士是最好選擇 柯爾讚：多功能性立即受益

聯合新聞網／ 綜合報導
霍福特在加盟記者會上直言，加盟勇士是最好選擇。 美聯社

39歲的內線老將霍福特（Al Horford）昨日宣布將在舊金山開啟第19個NBA賽季，與金州勇士簽下兩年合約，首年薪資為570萬美元中產特例，次年則為球員選項。霍福特也在加盟記者會上直言，「如果有一支球隊是合適的，那就是勇士，所以我毫不猶豫接受這個機會。」

「一想到勇士，就會想到柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、總教練柯爾（Steve Kerr），還有巴特勒（Jimmy Butler），球隊下半季的表現與打法讓我很期待。離開波士頓並不容易，但如果有一支球隊是合適的，那就是勇士，所以我毫不猶豫接受這個機會。這是個能夠繼續在高水準競爭、爭取勝利的好機會。」霍福特表示。

霍福特補充道，「我只能專注於訓練，確保自己在新賽季開始時處於最佳狀態。現在塵埃落定，我也很高興能加入勇士。」

霍福特談選擇加盟勇士原因。 美聯社

對此，勇士總教練柯爾對霍福特的加盟給予高度肯定，「這不只是找來一個能拉開空間的中鋒，而是霍福特。他會搶籃板、能防守、傳球出色，打球非常聰明。光是今天看他在場上的感覺，就能看出契合度。他能和格林搭配、與戴維斯（Trayce Jackson-Davis）組雙塔，或者獨立打中鋒，甚至排出五小陣容。他的多功能性讓我們立即受益。」

過去幾年，塞爾提克小心控制霍福特的出上場時間，避免背靠背出賽以維持體能。至於勇士是否延續同樣安排，霍福特與柯爾僅表示將交由醫療團隊共同評估。

霍福特過去九季有七年效力塞爾提克，並在2024年奪下生涯首座總冠軍，他深受球迷與隊友喜愛，家人也經常出現在球隊周遭。然而，東區準決賽G4交手尼克時，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）不幸撕裂阿基里斯腱，預計缺席整個新賽季，迫使塞爾提克進入重整。

此後，塞爾提克先後送走「假日哥」哈勒戴（Jrue Holiday）、「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與柯內特（Luke Kornet），也讓霍福特轉戰勇士，展開全新挑戰。

